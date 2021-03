Norge vil anke: - Han synes dette er fryktelig ille

Landslagsledelsen har 48 timer på seg på å anke diskingen av Johannes Høsflot Klæbo.

Norge vil prøve å få endret diskingen en gang til: Her er Johannes Høsflot Klæbo etter målgang søndag.

– Vi klaget på avgjørelsen. Den kom ikke gjennom, så nå kommer vi til å begynne å jobbe med en anke, sier langrennssjef Espen Bjervig søndag ettermiddag.

– Vi har 48 timer på oss.

- Fryktelig ille

Da hadde det gått en god stund siden tidenes drama i en VM-femmil.

– Hva er argumentet?

– Hvem hindrer hvem, egentlig? Det er der diskusjonen står. Vi tolker situasjonen forskjellig. De (russerne) fikk medhold. Ikke vi, svarer Bjervig, foran et samlet pressekorps.

Langrennssjefen legger ikke så mye i mellom:

– Johannes sitter og synes dette er fryktelig ille akkurat nå, sier Bjervig.

Iversen verdensmester

Det er skiforbundet sentralt som kommer til å levere inn en anke.

Den kan altså kan gjøre noe med utfallet av den høydramatiske VM-avslutningen.

Klokken 18 søndag kveld står Emil Iversen verdensmester, med Aleksandr Bolsjunov på sølvplass og Simen Hegstad Krüger på bronseplass.

Mens Johannes Høsflot Klæbo altså er disket.

– Johannes gjør en fantastisk femmil. Det føles blytungt, sier Bjervig.

– Hva sier juryen?

– De mener Johannes tar en obstruksjon på Bolsjunov. Vi mener ikke det. Det må vi ta til etterretning, og nå jobbes det med en anke, svarer langrennssjefen.

FIS-topp: - Klæbo har ansvaret

Renndirektør i FIS, Pierre Mignerey, forteller at det var to ting som måtte vurderes.

Først om Bolsjunov hadde retten til å velge den linjen han gjorde, deretter om Klæbo forstyrret russeren.

Det korte svaret på begge spørsmålene var ifølge juryen «ja».

– Vi analyserte tv-bildene fra forskjellige vinkler, og kom raskt til konklusjonen at Bolsjunov hadde rett til å gjøre som han gjorde. Han ledet og kunne velge den linjen han ønsket, sier Mignerey til pressen.

– Det neste var hva som skjedde, hvorfor brakk han staven. Du kan se på bildene at det var kontakt mellom armen til Klæbo og staven til Bolsjunov, som da bevegde seg inn mellom beina hans og brakk. Situasjonen kommer fordi Klæbo er bak, og forsøker å passere på et sted der det ikke er plass til å unngå kontakt. Ansvaret for å unngå kontakt ligger på den som kommer bakfra, derfor er det Klæbo som har ansvaret, sier FIS-toppen.

Han vil ikke fortelle hva Klæbo har sagt til juryen, men bekrefter at Norge har 48 timer på seg til å levere en anke. Og innrømmer at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Når vi gjør noe som påvirker hvem som er på pallen, er det alltid vanskelig, sier Mignerey.

Anken vil behandles i løpet av 72 timer etter at den er levert.