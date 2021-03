OL-sultne Mørk snakker ut om skaden: – Jeg ble veldig redd

Håndballjentene møter Montenegro og Romania til OL-kvalifisering i løpet av 25 timer på fredag og lørdag. Stjernespiller Nora Mørk (29) får en uvant rolle.

DELTAR: Nora Mørk har reist ned med håndballjentene til Podgorica i Montenegro. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Jeg er veldig glad for at Thorir ville ha meg med, og kommer til å ta denne jobben veldig seriøst, sier Nora Mørk på tirsdagens pressekonferanse.

29-åringen er fortsatt ikke helt tilbake etter skaden hun pådro seg i februar, men skal bidra fra straffemerket.

– Jeg er ikke vond å be, det har jeg veldig lyst til, sier stjernespilleren.

BLIR VIKTIG: Thorir Hergeirsson forteller om Nora Mørks viktige rolle både på og utenfor banen. Foto: Bo Amstrup

Landslagstrener Thorir Hergeirsson forteller hvorfor den norske stjernespilleren er med.

– Med Nora så får vi i veldig stor grad den gjengen som var med i VM. Hun har vært aktiv i playmakerteamet, og er en klok håndballspiller som bidrar både med god diskusjon og strategi, sier Hergeirsson til VG på tirsdagens pressekonferanse.

– Hun er kanskje vår beste straffeskyter, som hun vil bidra mest med her. Samtidig vil hun også være en god sparringspartner for de andre spillerne, sier Hergeirsson videre.

Norge skal møte Montenegro og Romania, hvor to av disse tre nasjonene går videre til Tokyo-OL. Først er det Montenegro på fredag, før Romania venter dagen etterpå. De tre lagene danner en OL-kvalifiseringsgruppe som altså kjemper om to OL-billetter. Begge kvalifiseringskampene spilles i Podgorica, Montenegro.

I februar var Nora Mørk oppløst i tårer, etter en ny skadesmell i Champions League-kampen mot Rostov don. Heldigvis viste MR-bildene at det ikke var noen alvorlig skade for Norges store stjerne.

– Det er selvfølgelig ubehagelig der og da, og jeg ble veldig redd, men jeg var egentlig sikker på at det meste hadde gått bra etter kampen, sier Mørk om hendelsen.

– Var det en der og da opplevelse?

– Nei, jeg var ikke spesielt sliten. Det var nok bare en uheldig situasjon, svarer hun til VG, og sier at hun er fornøyd så lenge hun ikke havner på operasjonsbordet igjen.

Mørk har vært gjennom to korsbåndskader og flere komplikasjoner i kneet. Totalt er det blitt ti kneoperasjoner gjennom karrieren. Om to uker skal 29-åringen være «good to go» igjen.

DUO: Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal skal hjelpe Norge til OL-billett. Foto: BJØRN S. DELEBEKK/VG

Lagkaptein Stine Bredal Oftedal forklarer hvor stor verdi Vipers-profilen har.

– Det er alltid en stor verdi å ha Nora med. Vi skulle helst hatt henne til å spille, men hun har et klok håndballhode, og bidrar med mye engasjement og er en veldig viktig spiller i gruppa, sier Stine Bredal Oftedal til VG.

Nora Mørk spilte ikke i noen av oppgjørene i åttedelsfinalen i Champions League mot Odense, hvor siste kamp var på søndag. Hun har likevel vært tilbake i lett trening hjemme i Kristiansand-klubben.

Sist håndballjentene var samlet var da de sikret EM-gullet i Herning i desember. Norge vant finalen 22–20 mot Frankrike, på en kveld som ble svært emosjonell for Nora Mørk.

Nå samles de igjen, og starter eventyret frem mot OL i Tokyo, som starter i juli. Thorir Hergeirssons var med som assistenttrener med daværende hovedtrener Marit Breivik i 2008, da Norge tok gull, men har aldri vunnet som hovedtrener.

Hergeirsson ledet Nora Mørk og håndballjentene til OL-bronse i 2016. Mørk har gjentatte ganger sagt at OL-gull er hennes største drøm.

– Så klart har jeg veldig stor lengsel til å vinne OL, og håper det blir arrangert i sommer, sier den norske stjernespilleren.