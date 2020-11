Arsenal-sjefen hyller Norges utvikling: – Gratulerer

Arsenal-manager Mikel Arteta (38) er imponert over den norske talentutviklingen.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

IMPONERT: Arsenal-manager Mikel Arteta (t.h.) liker det han ser fra norsk fotball. Her feirer han FA-cuptriumfen med Pierre-Emerick Aubameyang tidligere i år. Foto: CATHERINE IVILL / POOL

Arilas Berg Ould-Saada, VG Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

– Når du ser at flere slike talenter kommer opp, er det ikke en tilfeldighet. Ting har blitt gjort veldig bra. Jeg har blitt fortalt at det har skjedd store endringer i akademiene, på landslagene, i fasiliteter og blant trenerne. Du kan se at ligaen er mye bedre nå også, og at kvaliteten på spillerne har forbedret seg, så jeg må si gratulerer, sier Arteta til VG.

Han svarer på spørsmål om sitt inntrykk av den norske generasjonen som har gjort sitt inntog i europeisk fotball den siste tiden, med spillere som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Sander Berge (som har vært på blokken til Arsenal) og George Lewis (som spiller i Arsenal-akademiet).

– Er det noen enkeltspillere du liker bedre enn andre?

– Jeg kan ikke nevne enkeltspillere, men du nevnte noen der, sier Arteta og ler.

Arsenals 21 år gamle midtbanespiller Joe Willock har også fått med seg at det spirer og gror i norsk fotball.

– Det er fantastisk å se at det kommer så mange unge talenter fra et land som ikke er så stort. De uttrykker virkelig seg selv. Jeg ser dem skinne i Champions League. Det er veldig spennende, sier Willock til VG.

Arsenal tar imot Molde på Emirates Stadium torsdag kveld klokken 21.00. Kampen vises på TV 2 Zebra.

Arteta vurderer moldenserne på følgende vis:

– Styrkene er at de jobber veldig bra som lag. De er veldig sterke fysisk. De er veldig godt organisert defensivt. De har noen kreative spillere som er farlige på siste tredel, og er en ekte trussel på dødballer. Vi har begge vunnet begge kampene våre, så dette blir nok vår vanskeligste kamp så langt.

– Vi har sett noen klipp og vurdert dem. De er et veldig godt lag. Vi har begge seks poeng, men vi ønsker å sette vårt preg på denne gruppen, sier Willock.