Tour-marerittet fortsetter for Roglic: Tapte nesten fire minutter

Primoz Roglic (31) var blant de største favorittene til å vinne årets Tour de France, men to velt den første uken har satt sine spor og sloveneren måtte se sammenlagtsjansene mer eller mindre forsvinne på den syvende etappen.

SLET: Primoz Roglic tapte mye tid på den syvende etappen. Foto: BENOIT TESSIER / AFP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det var opp stupbratte Signal d’Uchon, hvor de siste 1,6 kilometerne hadde en gjennomsnittlig stigning på 11,2 prosent, at Primoz Roglic (Jumbo-Visma) måtte slippe resten av feltet.

Roglic var 30 sekunder bak feltet over toppen og han tapte bare mer innover mot mål. Til slutt var han så mye som tre minutter og 48 sekunder bak feltet med fjorårsvinner Tadej Pogacar.

Mens det ble en tung dag for Roglic, ble det en jubeldag for en annen slovener. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) kom seg med i «monsterbruddet» på 29 mann tidlig på etappen og kjørte de siste to milene solo til mål. Gledestårene trillet for Mohoric, både vei over målstreken og etter målgang.

– Jeg har vunnet en etappe i Giroen og Vueltaen tidligere, men dette er noe helt annet. Dette er det største rittet i verden. Det vil ta litt tid å synke inn, sier han i et intervju vist på Discovery+.

forrige





fullskjerm neste SEIER: Matej Mohoric jubler for etappeseieren. 1 av 2 Foto: TIM DE WAELE / POOL

I det samme bruddet satt også sammenlagtleder Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) og Wout van Aert (Jumbo-Visma). De to rivalene markerte hverandre ut i kampen om etappeseieren, men kom inn flere minutter før feltet og sørget for at de nå er nummer én og to i sammendraget før rittet går inn i Alpene i helgen.

Blant sammenlagtfavorittene angrep Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) mot toppen av Signal d’Uchon og fikk en luke på rundt 30 sekunder. Inn mot mål klarte han imidlertid ikke å holde unna og han ble kjørt inn med 25 meter igjen.

Fakta Sammendraget i Tour de France 1. Mathieu van der Poel

2. Wout van Aert + 0.30

3. Kasper Asgreen + 1.49

4. Matej Mohoric + 3.01

5. Tadej Pogacar + 3.43

6. Vincenzo Nibali + 4.12

7. Julian Alaphilippe + 4.23

8. Aleksej Lutsenko + 4.56

9. Pierre Latour + 5.03

10. Rigoberto Urán + 5.04

...

33. Primoz Roglic + 9.11 Les mer

Den syvende etappen i årets Tour de France var den lengste etappen siden 2000 og det var full fart ut fra start på den 249 kilometer lange etappen. Kampen for å komme seg med i bruddet var stor og etter rundt en time gikk en gruppe på 29 ryttere av gårde. Der satt blant andre Van der Poel og Van Aert, nummer én og tre i sammendraget, og hadde selskap av ryttere som Simon Yates (Team BikeExchange), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) og Vincenzo Nibali (Trek-Segafredo).

Bak i feltet satt nummer to i sammendraget, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Lagkameratene jobbet for å kjøre inn bruddet da de først fikk en luke, men måtte etter hvert gi opp og måtte istedenfor fokusere på å holde avstanden under noenlunde kontroll.

Mark Cavendish vant enkelt den innlagte etter 115 kilometer, og etter det begynte så smått angrepene å komme i bruddet. Opp den første kategoriserte stigningen fikk Matej Mohoric (Bahrain Victorious) og Brent Van Moer (Lotto Soudal) en luke og med 45 kilometer igjen fikk de besøk av Stuyven og Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash).

Opp Côte de la Croix de la Libération (4,7 kilometer à 5,3 prosent) fikk farten kraftig opp i gruppe to og en gruppe med ti ryttere slet seg løs, med blant andre Van der Poel, Van Aert, Yates og Nibali.

Det ble imidlertid aldri noe godt samarbeid i gruppen bak og det utnyttet Mohoric foran. Opp Signal d’Uchon kjørte han fra de andre bruddkameratene og holdt solo inn på de siste to milene.