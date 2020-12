Bjarne Berntsen ut mot all hetsen: – Det er nok nå!

Viking-trener Bjarne Berntsen møtte Aftenbladet inne på trenerkontoret i Jåttåvågen tirsdag. Nå vil ha ha slutt på all hetsen og sjikanen i kjølvannet av den betente avskjeden hans med Viking. Foto: Stig Nilssen

Treneren har det vondt når han ser hvordan et såret Viking lider for tiden. I dette intervjuet tar Bjarne Berntsen et oppgjør med hetsen og ber innstendig om at omgivelsene samler seg rundt klubben.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden