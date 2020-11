Den norske alpinkometen: Ble pendler som 13-åring og hadde Steve Jobs som forbilde

Et par gode renn, den første seieren og et par cocky kommentarer: Vips så var Lucas Braathen (20) et av alpinsirkusets heteste navn. Men det har kostet.

Tøff hele tiden. Lucas Braathen på fotojobb for landslaget i Oslo sent i oktober. Foto: Jil Yngland, NTB

Kort om saken:

På Hokksund stasjon klokken 07 om morgenen for fem-seks år siden: En skoleungdom med sekk og treningsbag.

Lucas Braathen hadde valgt bort den lokale ungdomsskolen. Derfor måtte han reise til Norges Toppidrettsgymnas’ ungdomsskole på Bekkestua. Først 40 minutter med tog, deretter buss fra Sandvika til skolen.

Der startet jobben med å bli verdens beste til å kjøre fort på ski.

På veien dit har han hatt et stort forbilde: Apple-gründer Steve Jobs.