Spitse-show da Vålerenga ble seriemestere for første gang

INTILITY ARENA: Vålerenga tok et historisk seriegull da de slo Arna-Bjørnar 4–0.

Ingibjörg Sigurdardottir og resten av Vålkerenga-jentene kunne ta på seg gullhattene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Vålerenga - Arna Bjørnar 4–0

Premisset var klart da Vålerenga, anført av kaptein Sherida Spitse, kom ut på gressmatten øst i hovedstaden noen få minutter før kl. 13. Med seier ville Vålerenga være seriemestere, så lenge Rosenborg ikke slo Klepp med kalassifre.

Hjemmelaget var ikke interessert å tenke på trønderne. De ville gjøre jobben selv. Før fire minutter var spilt tok de blå- og hvitkledde ledelsen. Sherida Spitse, som da allerede var godt i gang med å styre spillet både med beina og i form av muntlige beskjeder, lurte alle med et velplassert frispark som gikk i mål ved nærmeste stolpe.

Derfra og ut var det vertene som styrte kampen, med Spitse som banens gigant i det som var hennes siste kamp i Toppserien. Gjestene fra Bergen var farlig frempå ved noen anledninger, men klarte ikke å forhindre at Vålerenga ble seriemestere.

Les også Vålerenga-stjernen forlater klubben for å prioritere familien: – Det har vært tøft

Fartsrikt før pause

Arna-Bjørnar ble tatt på sengen da Spitse gikk for skudd fremfor innlegg før fire minutter var spilt, men klarte å riste av seg åpningssjokket.

Ti minutter ut i oppgjøret kunne de røde og svarte ha utlignet. Linnéa Solvoll Laupstad slo en flott gjennombruddspasning mellom midtstopper og back. Katarina Dybvik Sunde kom alene med Jalen Tompkins, men duellen mellom de to endte med seier til Vålerengas amerikanske målvakt.

Celin Bizet Ildhusøy jubler for mål og seriemesterskap. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Kort tid senere kom omgangens første treff i metallet. Catherine Joan Bott kom seg fri ute til høyre. Backen nærmest skjøt innlegget inn foran mål, hvor Sigrid Heien Hansen stanget ballen i tverrliggeren.

Så doblet hjemmelaget ledelsen. Spitse løftet hjørnesparket fra venstre inn på bakerste, hvor Ingibjörg Sigurdardóttir styrte ballen i mål med pannebrasken.

Igjen ble en Vålerenga-scoring etterfulgt av en stor mulighet til bortelaget. Frisparket fra Merryll Abrahamsen endte hos Tora Ose, som fra åtte meter skjøt over mål.

Deretter smalt det i metallet tre ganger på elleve minutter.

Først tråklet Heien Hansen seg forbi flere Arna-Bjørnar-spillere før hun løsnet skudd. Det gikk i tverrliggeren og ned, men hele ballen var ikke over streken. Så var Sigurdardóttir nær ved å score selvmål da hun headet ballen i egen tverrligger. Til slutt var det Andrine Tomter som skrudde et hjørnespark fra høyre i tverrliggeren.

Sherida Spitse sentral både når det ble spilt fotball og når det ble jublet på Intility Arena søndag ettermiddag. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Les også «Muslimske jenter spiller ikke fotball.» Det var beskjeden Vålerengas toppscorer fikk av sine foreldre.

Innbytter punkterte kampen

Om ikke behovet for ullundertøy var nok til å minne om at Toppserien i år ble avsluttet på andre søndag i advent, ble juleklassikeren «Fairytale of New York» spilt på høyttaleranlegget i pausen.

Da timen var spilt, kom Celin Bizet Ildhusøy inn for Marie Dølvik Markussen. Innbytteren brukte bare fire minutter på å sette spikeren i kisten.

Thea Bjelde klønet det til da hun skulle spille ballen ut av egen sekstenmeter og forærte Ajara Njoya en gedigen mulighet. Vålerengas toppscorer klarte ikke å overliste Moa Edrud i bortelagets mål. Det klarte Ildhusøy, som satte ballen inn ved lengste stolpe.

Lagvenninnene hev seg over 19-åringen, tilsynelatende i visshet om at det da skulle mye til for at det ikke ville bli utdeling av gullmedaljer etter kampen.

Syv minutter før slutt fjernet Bott all tvil da hun skjøt ballen kontant i mål fra 20 meter.

Dermed er LSK Kvinners seks år lange gullrekke over. Vålerenga er seriemestere for første gang. Søndag om en uke kan de vinne «The Double». Da venter nettopp LSK i cupfinalen på Ullevaal stadion.