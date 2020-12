Advarer før Kroatia-kampen: – Blir en tålmodighetsprøve

KOLDING: Kroatia har vunnet alle sine kamper i håndball-EM. Kaptein Stine Bredal Oftedal mener at lørdagens kamp blir en slags finale i mellomrunden.

Thorir Hergeirsson vet hvordan Kroatia skal slås, men er avhengig av at spillerne følger planen, Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Kort om saken:

Lørdag kveld klokken 18.15 møtes Norge og Kroatia i EM.

Ingen av lagene har så langt tapt.

Kampen går på TV3/Viaplay

Kroatene har overrasket i dette mesterskapet. Det er et lag som ikke har vært på pallen i tidligere mesterskap, men håndballen i landet står sterkt. Kroatias herrelag er et av verdens beste.

Men nå er det EM som gjelder. Lørdag kveld møtes to lag som ikke har tapt hittil.

Landslagstrener Thorir Hergeirsson er forberedt på en litt annerledes kamp enn de fire første i Kolding. Han kaller det Kroatia har prestert hittil, som uventet. Og de har spesielle kvaliteter:

– De er gode til å drepe tempoet i kampen. Og noen ganger har vi vært dårlige til å takle det, sier han.

Fakta Videre vei i EM Norges siste kamp i mellomspillet går mot Ungarn tirsdag. De to beste lagene i denne gruppen går videre til semifinalen i EM. Den spilles fredag i neste uke, i Herning. Trolig kommer Silje Solberg inn i mål allerede mot Kroatia lørdag. Les mer

De norske elsker tempo

For Norge vil aller helst spille temposterk håndball med mange kontringer. Men hvis motstanderne holder på ballen, sier han det like ut:

– Det kan bli en tålmodighetsprøve for Norge.

Og han ser faren ved det:

– Da har vi lyst til å skape to mål i hvert angrep. Dette blir et stress og en prøvelse for et norsk lag som kjører etter og ønsker å ha tempo i spillet.

Etter sjefens mening er det tøft å møte en motstander som er gode til å ta ned tempoet.

Hergeirsson sier at han på ingen måte prøver å prate laget opp. Han har respekt for alle motstandere og har sett en lidenskap og fightervilje som få andre lag har.

– De spiller med hjertet utenpå drakten.

Kroatia har for øvrig én ekstremt god skytter i Camila Micijaviv, venstre bakspiller og 194 centimeter. Andre skyttere er gode på halvdistanse og i gjennombrudd. Målvakten holder mål. Tea Pijevic er spilleren i EM som har vært mest på banen, i 235 minutter.

Stine Skogrand var blant dem som plaget Nederland både i angrep og i forsvar. Foto: Vidar Ruud/NTB

Inn med stor pondus

Stine Skogrand, som leverte både defensivt og offensivt i kampen mot Nederland, mener det norske forsvaret blir nøkkelen. Norge må stole på blokken i midtforsvaret og være tøff i dueller.

I forsvaret har Norge gode spillere i Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale. De bidrar til at Norge kan få tak i ballen fort, og setter i gang raske kontringer.

Skogrand er også en av disse solide forsvarsspillerne som det ikke er så lett å bryne seg på.

– Jeg har alltid fått lov til å stå der og har hatt trenere som har trodd at jeg kan stå der, sier hun.

Bergenseren er spilleren som mange mener burde vært i en større europeisk klubb. De siste årene har hun vært i danske Herning-Ikast.

Stine Bredal Oftedal er forberedt på et hardkjør. Norge og Kroatia spiller forskjellig type håndball, men begge er innstilt på å fighte. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Uredde motstandere

Stine Bredal Oftedal og resten av laget er godt forberedt til møtet med Kroatia. Men hun vet også at det blir en tøff utfordring.

– Det blir fysisk. De har fightet ekstremt mye. Og det gir laget selvtillit. De har spilt med mye fight og ureddhet. På gode dager kan de slå hvem som helst.