Klemmen Herrem aldri glemmer: – Gjorde meg glad og rørt

KOLDING (VG) Da Camilla Herrem hadde det litt vanskelig under VM i fjor gjorde en klem og to setninger en stor forskjell. De kom fra faren til hennes gode venninne Emilie Hegh. Håndballjentene mener gode vennskap gir dem en sportslig fordel inn i semifinalen.

NÆRE VENNINNER: Emilie Hegh Arntzen og Camilla Herrem har funnet tonen med hver andre på landslaget. Bildet til høyre ble tatt under VM i 2019. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er i høstens bok «Camilla uten filter» landslagsprofilen forteller om sitt venninneforhold til åtte år yngre Hegh Arntzen. De er to av mange i det norske landslaget som gjennom mange år har utviklet nære relasjoner.

Herrem har vært vant til å ha faren sin på plass uansett hvor hun har spilt mesterskap for Norge. Men i 2019 gikk Carl Otto Herrem bort. Det kjente Herrem på da kom til VM i Japan. Hun hadde gifteringen til faren i skoen under kampene. Da hun møtte venninnens far kom følelsene – ifølge boken:

«Du må huske det Camilla, sa han, jeg er jo faren til Emilie, men jeg vil alltid være her for deg også».

Ketil Arntzen, som har kjent Herrem helt siden ungdomstiden hennes i Sola, husker episoden godt.

Les også Lunde storspilte i sin landskamp nummer 300: – Jeg får tårer i øynene

– Vi traff jo alltid faren til Camilla på mesterskap og visste at hun hadde et veldig nært forhold til ham. Jeg merket at hun holdt meg hardt da jeg ga henne en klem. Da sa jeg at jeg er her for deg også, forteller pappa Arntzen.

Han har selv solid håndballbakgrunn med assistenttrener på landslaget og er gift med Hanne Hegh (202 landskamper).

– De er toppidrettsutøvere og stjerner, men de er også jenter som alle andre. De trenger også trygghet, poengterer Arntzen som gjerne skulle vært i Danmark. Pandemien gjør det umulig.

– Det er veldig godt at han kan være der for Camilla også. Det betyr utrolig mye for meg og jeg ble rørt da jeg leste det i boken, sier Emilie Hegh Arntzen.

– De to setningene gjorde meg glad og rørt, sier Herrem og bekrefter at slike opplevelser betyr noe også for det sportslige. Hun ble til slutt kåret til beste venstrekant i fjorårets VM. Norge fortsetter årets EM med den betydningsløse kampen mot Ungarn onsdag. Fredag venter semifinalen i Herning.

HÅNDBALLPAPPA: Det var godt å ha faren Ketil på plass for Emilie Hegh Arntzen etter semifinaletapet for Spania i fjorårets VM. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Katrine Lunde har i EM svært takknemlig over mottagelsen hun har fått av lagvenninnene i Danmark. 40 år gammel vil hun gjerne fortsette på landslaget. 35 år gamle Marit Malm Frafjord bekrefter at det sosiale i spillergruppen betyr mye for at hun igjen er blitt landslagsspiller.

– Det har veldig stor betydning. Vi ser det godt utenfor banen. Alle koser seg på sosialrommet. Vi er en gjeng som har det veldig bra sammen. Det har mye å si for det som skjer på banen, beskriver Herrem og mener det gjør fire uker i isolasjon enklere i Danmark.

– Jeg er så glad for at vi har det laget vi har. Vi trives godt og liker å finne på ting sammen, sier hun. Norge er klare for fredagens semifinale mot Danmark etter seks strake EM-seirer.

Les også Marit (35) blokket ned verdens beste: – Vet ikke helt hva som skjedde

Hun tilbringer en god del tid med Emilie Hegh Arntzen. De forklarer begge at de har funnet hver andre i lik humor og like verdier.

– Vi ler mye sammen, sier Arntzen.

Herrem – kjent for «Tore Tang» på gullfester – forteller at venninnene rett som det er synger sammen. Men langt fra alt er fryd og gammen i mesterskap. Presset er voksent på et lag som er på evig medaljejakt.

– Det er absolutt godt å ha gode lagvenninner i situasjoner hvor du ikke får det til slik du ønsker, sier Emilie Hegh Arntzen. Hittil i EM har Herrem scoret 28 mål og er nummer seks på toppscorerlisten som Nora Mørk topper (42 mål). Hegh Arntzen har fått inn åtte av 23 skudd i Sydbank Arena.

De støtter hverandre. Herrem snakker ikke mye om bomskuddene til venninnen.

– Jeg prøver heller å fokusere på det hun har gjort bra. Hun er ekstremt bra i forsvar og har spilleforståelse som få. Det gjelder å se det positive og ikke gruble over småtingene, sier Herrem.

– For meg betyr det mye å ha så mange gode venner på landslaget. Det gir meg trygghet. Landslaget er generelt en gjeng som kommer godt over ens. Vi vil hver andre godt. Det er deilig å ha det sånn når du er i en prestasjonsgruppe hvor mye fort kan handle om konkurranse. Men vi unner hver andre å gjøre det bra. Det er en styrke, mener Emilie Hegh Arntzen.