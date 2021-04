DIREKTE: PSG slår sprekker mot City

Siste innlegg

74′ DEL Kevin De Bruyne går ned etter en duell. Får fripark.

71 ′ Mål for Manchester City! Paris St Germain 1 - 2 Manchester City Mål: Riyad Mahrez Frispark: Mahrez drar på med venstrefoten fra 25 meter, ballen går forbi en elendig mur og inn til høyre for keeper Navas.

70 ′ Gult kort! Leandro Paredes - Paris St Germain

70′ DEL city spiller ballen mellom seg godt inne på hjemmelagets halvdel. Får frispark.

64 ′ Mål for Manchester City! Paris St Germain 1 - 1 Manchester City Mål: Kevin De Bruyne Etter et hjørnespark havner ballen hos De Bruyne som tar med seg ballen, og gjør en mellomting av innlegg og skudd fra rundt 20 meter, ballen går helt i til venstre for keeper. Mulig å kalle det en keepertabbe, men Navas fikk ikke bestemt seg for om han skulle gå ut i feltet eller ei, og da gikk ballen inn.

64′ DEL Marquinhos rydder opp og slår ballen ut når City stormer fremover ved Mahrez.

64′ DEL Hjemmelaget ved di Maria bryter City på vei fremover.

61 ′ Spillerbytte - Manchester City Alexander Zinchenko Joao Cancelo

61′ DEL Brassespark fra de Bruyne! Godt utført, men han kommer ikke nok over ballen.

59′ DEL Fantastisk gjort av di Maria, som lurer seg fri fra to mann og slår gjennom mot Mbappé. Pasningen blir brutt av en årvåken Ederson. Stor idrett!

57 ′ Hjørnespark Hjørnesparket blir klarert bort.

56′ DEL Nesten for Verratti! Mbappé rykker fri og slår inn foran mål, men Verratti er en skostørrelse for liten til å styre den inn.

56′ DEL Verratti med noen heftige meldinger til Guardiola i etterkant av frisparket der.

54 ′ Cancelo holder igjen Neymar og lager frispark.

53 ′ Di Maria kjemper heroisk og vinner frispark i duell med de Bruyne.

50′ DEL Andre omgang starter som den første, City har mye ball og presser.

47 ′ Mahrez vinner frispark i duell med Bakker, som er for utålmodig.

47′ DEL Ser ut som Neymar har fått en form for bandasje på venstrearmen.

2. omgang

Pause

44 ′ di Maria vinner frispark i duell med Walker.

42′ DEL Gratismulighet for Phil Foden! City vinner ballen høyt og Foden får avslutte upresset fra tolv meter, men han skyter rett på Navas!

41′ DEL Neymar går i bakken like foran mål! En stor sjanse for PSG, men de får ikke avsluttet ordentlig. Brych vinker spillet videre!

40 ′ Neymar faller forkjært og blir liggende.

39 ′ Hjørnespark Bakker gir bort en corner til gjestene, Navas bokser unna.

37′ DEL City har fått senket skuldrene og hentet seg litt inn igjen nå.

34′ DEL Manchester City henger ikke sammen nå! Di Maria finner nesten Neymar, men de blir reddet av slurv.

34 ′ Bakker-start! Mbappé legger igjen til backen, men skuddet blir blokkert.

33 ′ Neymar klippes ned på egen halvdel.

33′ DEL PSG kløner det til! Bernardo Silva får et innlegg når City vinner ballen høyt, men vertene forsvarer seg heroisk.

31 ′ Gult kort! Joao Cancelo - Manchester City Voldsom takling på herr Mbappé. Korrekt gult kort.

30 ′ Bakker er på etterskudd mot Mahrez.

28′ DEL Like utenfor fra Paredes! Dias er på etterskudd og headingen går like utenfor. City henger ikke sammen på dødball!

27 ′ Hjørnespark Denne gangen bokser Ederson ut til corner motsatt side.

26 ′ Hjørnespark Nytt hjørnespark, fra samme side som scoringen kom, til PSG.

24 ′ Nytt frispark på midtbanen, denne gang til Neymar.

23 ′ Florenzi mister ballen og lager frispark i duell med Rodri.

21 ′ Hjørnespark City vinner en corner, men målscorer Marquinhos stanger den unna.

20′ DEL Dette var Marquinhos' femte mål i CL-sammenheng. De to forrige kom i kvart- og semifinalen forrige sesong. Nøkkelspiller.

19 ′ PSG presser høyt, men Mahrez vinner frispark. Hvis ikke, hadde PSG vært gjennom med mange!

18′ DEL Rodri ser ut til å være synderen i markeringsarbeidet der.

15 ′ Mål for Paris St Germain! Paris St Germain 1 - 0 Manchester City Mål: Marquinhos Målgivende: Angel Di Maria Stanger ballen inn på første stolpe! Innsvingeren fra di Maria er presist, City er ikke med i markeringen av den brasilianske stopperen og han styrer ballen i det lengste hjørnet. Fantastisk heading!

15 ′ Hjørnespark Hjemmelaget får en ny corner. PSG styrer det meste her nå.

13 ′ Hjørnespark Den påfølgende corneren blir tatt kort og hurtig, uten at PSG får noe ut av den,.

13′ DEL NEYMAR FYRER AV! Han drar seg inn og banker til, men Ederson får slått den over!

13 ′ Florenzi banker til, men rett i blokka.

12 ′ Hjørnespark di Maria tvinger frem et hjørnespark for hjemmelaget.

10 ′ Paredes vinner to susende taklinger på rappen og vinner til slutt også frispark.

9′ DEL City triller og triller nå. Keep the ball, pass the ball.

6′ DEL Skyhøy intensitet i åpningsminuttene her!

5′ DEL Florenzi slår inn mot Mbappé, men franskmannen er dessverre ikke syv meter høy.

4′ DEL Mahrez slipper gjennom mot de Bruyne, men belgieren når akkurat ikke fram. Marquinhos bryter fint foran.

3 ′ Mbappé bryter og spiller gjennom Neymar! Brasilianeren skyter rett på landsmann Ederson. Frisk start!

1 ′ Mahrez får frispark under hardt press.

1′ DEL Ser ut til at de Bruyne er den falske nieren for Manchester City.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Mbappé nikker selvsikkert til benken. Dette blir bra.

DEL Fotballnettstedet Squawka har tatt frem kalkulatoren og regnet på kjøpssummen for de 22 spillerne som starter. Totalen er på litt over ti milliarder kroner - relativt jevnt fordelt mellom de to lagene.

DEL Det er verdt å bemerke at det er to stater fra den persiske gulf på eiersiden her: PSG eies av Qatar, mens bortelagets eiere stammer fra de forente arabiske emirater og Abu Dhabi.

DEL Manchester City er stadig ubeseiret i Champions League og er i semifinalen for første gang siden 2016, da de røk ut 1-0 sammenlagt for Real Madrid - som senere vant turneringen.

DEL Det er også mulig å argumentere for at Guardiola stiller i en 4-2-4-formasjon med de Bruyne som falsk nier her. En flytende formasjon, som fagfolket ville kalt det.

DEL Manchester City i 4-3-3: Ederson - Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo - Ilkay Gundogan, Rodri, Kevin de Bruyne - Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Phil Foden.

DEL PSG og Mauricio Pochettino er ikke lenger like overlegne på hjemmebane. I Ligue 1 ligger de på andreplass bak Lille.

DEL Hjemmelaget i 4-2-3-1: Keylor Navas - Alessandro Florenzi, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Bakker - Idrissa Gueye, Leandro Paredes - Angel di Maria, Marco Verratti, Neymar - Kylian Mbappé.