Formel 1-drama fra første runde, men Hamilton vant igjen

Det ble dramatikk fra første sekund i Toscanas Grand Prix i Formel 1. Max Verstappen kræsjet ut av løpet allerede på første runde. Lewis Hamilton vant igjen.

Red Bulls Max Verstappen kjørte ut av banen etter et sammenstøt med flere andre kjørere. Foto: Luca Bruno / Pool AP

Verstappen var ute av løpet allerede etter bare minuttet søndag. Det skjedde etter et sammenstøt med flere andre kjørere, deriblant Pierre Gasly.

Like etter var det danske Kevin Magnussen som var uheldig, da han var involvert i en ny kræsj.

Med 14 runder igjen ble løpet igjen stoppet, for tredje gang, da Lance Stroll kræsjet. Bilen brant i flere minutter, men heldigvis ble ikke Stroll selv skadet i hendelsen.

– Det er som en tåke. Dette var tre løp på en dag, sa Hamilton etter å ha styrt inn til sin 90. løpsseier. Nå er han bare en seier fra å tangere rekorden til legenden Michael Schumacher, og med en stor ledelse i sammendraget er han godt på vei til å tangere Schumachers sju VM-titler også.

«Fenomenal» bane

Hamilton hadde beste startposisjon for 95. gang, men Mercedes-lagkamerat Valtteri Bottas passerte ham i starten og ledet en god stund. Briten gjenerobret ledelsen i den andre omstarten og forsvarte den gjennom den tredje.

Mugello-banen i Toscana ble brukt for første gang i et VM-løp, og den viste seg å være litt av en utfordring for førerne.

– Denne banen er fenomenal, og det var ikke lett å holde Valtteri bak meg. Det var en veldig vanskelig dag der jeg måtte holde konsentrasjonen gjennom alle omstartene, sa Hamilton.

Lewis Hamilton avbildet etter seieren i Toscana Grand Prix søndag. Foto: Jennifer Lorenzini / Pool Reuters

Sinnssykt

Han vant for sjette gang på ni løp denne sesongen. Han kan tangere Schumachers seiersrekord i Russlands Grand Prix i Sotsji om to uker.

– Det er sinnssykt å stå her og ha 90 Grand Prix-seirer, sa Hamilton.

Alexander Albon fra Thailand ble nummer tre i Red Bull. Det var hans første pallplassering.

– Det tok tid å komme hit, men det føles bra, sa han.

Ferrari jubilerte med sitt 1000. VM-løp, men det ble en ny skuffende ettermiddag. Charles Leclerc fikk 8.-plassen takket være en tidsstraff for Kimi Räikkönen, mens Sebastian Vettel ble nummer 10.

