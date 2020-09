Nytt Bodø/Glimt-show: Ydmyket motstanderen fullstendig i toppkampen

Banket Odd 6–1 på hjemmebane.

Foto: Mats Torbergsen

Bodø/Glimt - Odd 6–1

Bodø/Glimt-toget fortsetter å peise på videre. Søndag var det formsterke Odd som fikk unngjelde. Glimt ga seg ikke før det sto 6-1.

For i griseværet i Bodø var det virkelig kattens lek med musen. Selv om tredjeplasserte Odd tok ledelsen etter bare 45 sekunder, hadde Glimt snudd det på 25 minutter. Til pause sto det 4-1, og det endte 6-1.

Det var Glimts sjette 6-1-seier denne sesongen!

– Det er feige lag, sa Eurosport-ekspert Bengt Eriksen, og det var akkurat det det var på Aspmyra.

Den nye, overlegne seieren gjør at Glimt nå er 13 poeng foran Molde med like mange kamper spilt. Begge lag har 13 kamper igjen denne sesongen, og Glimt ser ut til å ha stålkontroll på Eliteserien for øyeblikket.

– Jeg vil gi all honnør til Bodø/Glimt. De er i en helt egen klasse, sa Odd-kaptein Steffen Hagen til Eurosport etter ydmykelsen.

Odd tok ledelsen

Allerede etter 45 sekunder tok gjestene ledelsen. Kasper Lunding kom som dansk dynamitt inn i boksen og plasserte ballen lekkert i lengste hjørne.

Tolv minutter senere var lagene like langt. Sondre Rossbach skulle ut og bokse ballen vekk etter en corner, men slo isteden ballen i eget nett. En gigantisk keepertabbe.

Steffen Hagen var så klønete etter 25 minutter, da han klippet ned Philip Zinckernagel i boksen. Jens Petter Hauge var iskald fra elleve meter, tok to skritts løpefart og plasserte ballen til høyre for Rossbach.

Strafferedning og revansje

Og Glimt fortsatte å peise på. 3-1 sto det etter 31 minutter da Ulrik Saltnes bredsidet inn Glimts tredje etter en lekker pasning fra Hauge.

Og trodde du Glimt var ferdige for den første omgangen? Tro om igjen. Victor Boniface ble meid ned av rutinerte Espen Ruud i boksen, og en ny straffe ble gitt. Hauge tok den igjen, men denne gangen gikk Rossbach seirende ut av duellen med en perleredning, før Steffen Hagen reddet returen på streken.

Samme Hauge fikk sin revansje bare to minutter senere da han hamret ballen i krysset bak Rossbach, som muligens burde ha reddet forsøket.

Sju mål

5-1 sto på måltavlen da Boniface lurte ballen mellom beina på Rossbach, før Saltnes fikk æren av å sette inn Glimts sjette etter drøye timen med en lekker avslutning fra åtte-ni meter.

Dermed endte det som i et utklassingssett i tennis – 6-1.

Bodø/Glimt møter Brann neste runde i Bergen søndag, mens Odd får Stabæk på besøk samme dag, til kveldskamp.

Tap for AaFK og Mjøndalen

Den skuffende sesongen fortsetter for Mjøndalen, som etter 0-2-tap mot Sandefjord søndag fortsatt er på nedrykksplass i serien.

Mål av Vidar Ari Jónsson og Sivert Gussiås sørget for tre poeng for Vestfold-laget. De blå ligger på 13.-plass, fem poeng foran Mjøndalen på 15.-plass.

For Aalesund begynner oppgaven med å berge plassen å se umulig ut. De tapte 0–1 hjemme mot Sarpsborg søndag. Tobias Heintz avgjorde for gjestene. Aalesund ligger helt nederst på tabellen med sju poeng. Sarpsborg er nummer 11.

