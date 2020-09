Premier League direkte: Brighton peprer stolpene til Manchester United

Så gjenstår det å se om varsellampene etter hvert blir til et lysshow man kun får servert på de store festivalene. Mye kan skje her!

Det er Brighton som skaper sjansene her. Går nok noen varsellamper i hodet til Solskjær og ikke minst United-supporterne av det her.

March feier til med et lavt innlegg i boks. Går via foten til Lindelof og i hanskene til De Gea.

Greenwood vinner ballen høyt i banen etter en feilpasning fra Lamptey. Ender med et skudd fra unggutten, men ballen går noen meter til side for mål.

Matic viser knottene i duell med Lamptey, og Brighton får frispark sentralt i banen. Litt over 30 meter fra mål, så stopperne er flyttet opp for å stange i boks.

White prøver å stikke gjennom til Lamptey ute til høyre, men forsøket er ikke godt nok. Brighton prøver å finne rom i åpningen her, men sliter litt mot et kompakt Manchester United de første minuttene.

Solskjærs menn står veldig høyt i banen. Brighton består av gode ballspillere, så det er viktig for United at de er bra i presset for å ikke bli spilt av.

