Følg Ranheim-Start og chat med Daniel Aase

Start møter Ranheim på bortebane onsdag klokken 17.00. Følg kampen med oss her.

RANHEIM/KRISTIANSAND: Start kommer fra en sterk 2–0-seier mot Aalesund søndag. Nå står et nytt potensielt topplag for tur - Start-laget har tatt turen til Ranheim, som har hatt en relativt svak sesongstart. Laget står med fire poeng på sine tre første kamper. Kampen skulle egentilig vært spilt i forrige uke, men ble utsatt på grunn av koronasmitte i Start. Kampstart er klokken 17.00, og under kan du stille spørsmål til Daniel Aase, før og underveis i kampen.

Siste innlegg Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg! Send melding av Pål Wollebæk Jørgensen DEL Velkommen til vår livedekning av Ranheim-Start. Kampstart er klokken 17.00 .