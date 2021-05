Trenerskifte i Györ og mer åpent i gullkampen. Her er alt du trenger å vite før Final four

Lørdag spiller Vipers om en historisk Champions League-finale. Her får du kamptidspunkt, fakta og vurderinger av alle lagene i Final four.

Vipers er klare for Final four. Her avbildet etter fredagens trening i Budapest. Øverst fv.: Hans Jørgen Rulffs, Douglas McInerney, Endre Findtland, Sunniva Andersen, Linn Jørum Sulland, Marta Tomac, Emilie Hegh Arntzen, Evelina Eriksson, Vilde Jonassen (hengende), Hanna Yttereng, Malin Sunnanå, Ole Gustav Gjekstad og Erik Welhaven Løchen. I midten fv.: Tonje Refsnes, Malin Aune, June Andenæs, Heidi Løke og Nora Mørk. foran f.v.: Katrine Lunde, Jana Knedlikova, Ragnhild Valle Dahl, Andrea Austmo Pedersen, Karine Emilie Dahlum og Henny Reistad. Foto: Terje Refsnes

KRISTIANSAND: – Jeg gleder meg noe helt sinnsykt. Det blir dødsgøy, sier Nora Mørk til Fædrelandsvennen.

Lørdag spiller Vipers mot russiske CSKA Moskva. Om Vipers vinner semifinalen, vil kristiansanderne være klare for en historisk Champions League-finale.

Hva er Final four?

Final four er sluttspillet i Champions League, hvor semifinalene, bronsefinalen og finalen spilles over en helg i Budapest.

Samtlige kamper spilles i László Papp-arena i Budapest. På grunn av situasjonen med koronaviruset blir det ikke fullt hus i hallen, og Vipers sender heller ikke supportere til Budapest, slik de gjorde i 2019.

Men Det Europeiske Håndballforbundet (EHF) har varslet at de slipper inn halvparten av hallens kapasitet, det vil si ca. 5000 tilskuere.

Vinneren av Champions League mottar ca. to millioner kroner i rene premiepenger fra EHF.

Fakta Final four Fakta om Champions League-sluttspillet håndball: * Spillested: László Papp-arena, Budapest (Ungarn). * Tilskuere: 5000 (av en kapasitet på snaut 10.000). * Lørdag semifinaler: Györ (Ungarn) – Brest (Frankrike) 15.15, Vipers Kristiansand – CSKA Moskva (Russland) 18.00. * Søndag: Kamp om 3.-plass 15.15 og finale 18.00. * Vinnere siste fem utgaver: Budocnost (2015), Bucuresti (2016) og Györ (2017, 2018 og 2019). * Premiepenger: 1. plass: 200.000 euro. 2. plass: 150.000 euro. 3. plass: 100.000 euro. 4. plass: 50.000 euro. * TV: Viasat 4. (NTB/fvn) Les mer

Kamptidspunkter

Final four kastes i gang lørdag. Først spiller ungarske Györ mot franske Brest klokka 15.15.

Klokka 18.00 spiller Vipers mot CSKA Moskva i den andre semifinalen. Vi følger kampen live på fvn.no.

Søndag er den store finaledagen. Først spilles bronsefinalen klokka 15.15, før finalen spilles klokka 18.00.

Lagene og nøkkelspillerne

For to sesonger siden var Vipers med i Final four for første gang, hvor rosatrøyene tapte 22–31 for mesterne Györ. Vipers tok 3. plass etter 31–30-seier over Metz i bronsefinalen.

Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad og TV 2-ekspert Bent Svele tar oss gjennom Vipers sine motstandere, og trekker fram et par spillere som man bør se opp for på hvert av lagene.

CSKA Moskva:

– De har bygget opp en ny satsing på kvinnehåndball med hjelp av mange rubler, og vil være en maktfaktor i årene framover. De har satt sammen et lag med primært russiske landslagsspillere. De er temposterke og har mange fintesterke spillere, sier Gjekstad.

Nøkkelspillere:

– Daria Dmitryeva og Ekaterina Ilina er de mest profilerte, og det er de som scorer flest mål. De er begge playmakere og kan bekle alle bakspillerposisjoner, sier Gjekstad.

Brest Bretagne

– De har gått over fra å være et «nesten-lag» til å ha tatt store steg i Champions League, hvor de allerede har spilt to uavgjorte kamper mot Györ i gruppespillet. I tillegg har de tatt over hegemoniet i Frankrike, hvor de slo Metz i serie og sluttspill, sier Gjekstad.

Nøkkelspillere:

– Du har Isabella Gulldén som blir Vipers-spiller neste sesong, som er en klassisk playmaker. Så har du høyreback Ana Gros, som er toppscorer i Champions League, sier Gjekstad.

Györ

– De har det halve norske landslaget, og er regjerende mestere tre sesonger på rad. Den store favoritten, sier Gjekstad.

Nøkkelspillere:

– Stine Bredal Oftedal ble nylig kåret til verdens beste spiller igjen, og er uhyre viktig for Györ. Tidligere Vipers-spiller Kari Brattset er god på linja, også har de to gode keepere i Silje Solberg og Amandine Leynaud, sier Svele.

Trenerskifte etter trøblete sesong

Györ har vunnet serien i Ungarn hver sesong siden 2008, med ett unntak (2015). Men denne sesongen har seiersmaskinen vist svakhetstegn.

– Det var uenigheter mellom laget og den forrige treneren. De taper serietittelen, noe som har ført til stor skuffelse i Györ, sier Ibolya Szekeres, som skriver for håndballnettstedet Timeout Magazine, og har fulgt Györ tett i en årrekke.

For noen uker siden gikk Györ på et sjokktap mot FTC, som gjør at sistnevnte styrer mot ligatittelen. Det førte også til at Gabor Danyi fikk sparken som trener. Inn har den erfarne treneren Ambros Martin, som har ledet Györ i fire av klubbens totalt fem Champions League-titler.

– Det har blitt en helt annen dynamikk i laget etter at Martin kom tilbake. Fansen har også begynt å støtte laget igjen. Dette er veldig positivt for Györ, sier Szekeres.

– Mer åpent enn tidligere

Vipers har naturligvis fått med seg Györs trøblete sesong. Nora Mørk, som selv var med på å vinne tre Champions League-gull med ungarerne, tror ikke at de regjerende mesterne er like suverene i år.

– De er sterke, men de har vist at de ikke er uslåelige denne sesongen. Det er litt jevnere i år, og det er ikke gitt at det er Györ som vinner, sier Mørk.

Hvis man tar en kjapp kikk på oddsen, er Györ store favoritter til å vinne turneringen. Etter det er Brest et lite hakk foran Vipers, mens CSKA blir ansett som den svakeste av de fire lagene.

– Jeg tror og håper på en drømmefinale mellom Györ og Vipers. Med tanke på spillerstall og at Györ har hjemmepublikum, tipper jeg det er 60/40-sjanse i favør Györ. Men først må Vipers vinne sin semifinale, sier Svele.