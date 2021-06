Fällman spilte sin første kamp på over et halvt år: – Halvdårlig timing

Svenske David Fällman var rusten, men glad for å få sin debut i Aalesund-drakta.

David Fällman er en leder på banen. Foto: Marius Simensen

Etter måneder med venting på å få komme inn i Norge, kom David Fällman endelig til Ålesund for to uker siden. Etter sju dager i karantene var han forrige lørdag tilbake på fotballtrening, sin første med et lag i 2021. Torsdag fikk han også sine første minutter i AaFK-drakta. Det skjedde i treningskampen mellom Brattvåg og Aalesund som endte 1–1.

– Det er først og fremst veldig gøy å få min debut, men det var litt som jeg hadde forventet meg. Jeg hadde litt halvdårlig timing i enkelte situasjoner, og det var litt uvant med ballen ved noen anledninger. Det viktige er at jeg fikk 30 minutter og at jeg fikk lære å kjenne lagkameratene enda mer og spille kamp, sier Fällman til Sunnmørsposten.

Kampen ble spilt med tre omganger på 30 minutter, der Fällman spilte den første omgangen som venstre midtstopper sammen med Quint Jansen. Selve omgangen vant AaFK 1–0. Den svenske forsvarsspillerens forrige kamp var 6. desember for Hammarby i Allsvenskan.

– Det er jo veldig lenge, men jeg tror jo mer kampminutter jeg får, jo fortere kommer det til å gå, men det er klart at det er uvant, det har jeg også kjent på trening. Men jeg er 31 år og burde kunne håndtere det, sier Fällman.

Mange fikk kamptid

Kampen mot Brattvåg ble ingen høydare og var sjansefattig. Tempoet sank også mer og mer utover i kampen. Likevel følte assistenttrener Rogar Naustan, som ledet laget i Lars Arne Nilsens fravær, at AaFK fikk utbytte av oppgjøret.

– Vi fikk først og fremst en del spillere igjennom litt kamptid, og det var førsteprioritet. Det er alltid ålreit å holde på elleve mot elleve, og når man får på seg drakt får det en ekstra dimensjon, men det er selvfølgelig et stykke fra det som skjedde her til det som skjer i 1. divisjon, understreker Naustan.

Han var fornøyd med det han fikk se av Fällman i de 30 minuttene. Svensken dirigerte og oppmuntret lagkameratene fra start av.

– Det var en solid gjennomføring akkurat som forventet. Det var fin progresjon for ham fra treningsfeltet og inn her. Det er ikke overraskende at han bidrar som leder. Det er det samme vi har sett før vi signerte ham og snakket med ham om. Det er bra, men også det som er forventet av ham, sier Naustan.

Henrik Molvær Melland gjorde en god kamp, særlig da han fikk spille på midtbanen i den siste omgangen. Foto: Marius Simensen

– Jevnt

Brattvåg spilte stort sett med de samme spillerne i de første 60 minuttene, før de gjorde noen endringer. Trener Réne Skovdahl var fornøyd.

– Det var jevn kamp. Vi har nye spillere som skal i form og spillere som kommer tilbake fra skade, og noen vi skal skåne. For vår del handlet det om å bli matchet så godt som mulig, og det ble en jevn kamp. Det er to lag som står godt til hverandre og i lange periode var det høyt tempo, sier Skovdahl.

Aalesund og Brattvåg skal også spille treningskamp på tirsdag. Da kommer trolig AaFK i større grad til å toppe laget.

– Det gleder vi oss til. Det er det vi ønsker, vanskeligst mulig motstand. Jo bedre motstand, jo bedre for oss, sier Skovdahl.