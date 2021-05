Fire Blink-spillere i karantene - mister kamp

Går glipp av tirsdagens kamp mot Jerv.

Mangler spillere: Blink-trener Tom Dent. Foto: Christine Schefte

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det melder Stjørdalens Blad tirsdag.

Blink skal spille i Grimstad, og må dermed klare seg uten kvartetten.

Medisinsk ansvarlig i stjørdalsklubben, Espen Linaker, bekrefter at fire spillere er i ventekarantene. De er nærkontakt til nærkontakt av smittet person.

– Ingen av disse fire spillerne ble med på flyet sørover og er uaktuelle. Alle var i utgangspunktet i ventekarantene. Den ene ble klarert i formiddag, men det var for sent til at han kunne bli med, sier Linaker til Bladet.

Start- Ranheim utsatt

Det er allerede kjent at Ranheim ikke spiller noen kamp tirsdag. En Start-spiller har fått påvist korona, og kampen er utsatt.