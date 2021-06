AaFK vant på overtid etter straffemål fra Haugen

Etter tre bortekamper på rad med tap, slo AaFK tilbake mot Ull/Kisa og vant 1–0.

Sigurd Haugen ble den store helten da han scoret på straffespark. Foto: Marius Simensen

Ull/Kisa - AaFK 1–0 (0–0):

Etter den overbevisende 5–1-seieren mot Stjørdals-Blink i forrige kamp, valgte Lars Arne Nilsen å endre formasjon til 4–2–3–1 mot Ull/Kisa søndag ettermiddag. Etter planen skulle Niklas Castro startet i den offensive midtbaneposisjonen, men han måtte stå over oppgjøret på grunn av sykdom. Dermed fikk Simen Bolkan Nordli den rollen.

Det var AaFK tok kommandoen fra start og fikk kampens første sjanse etter elleve minutter. Det kom etter et langt oppspill fra Michael Lansing, som Sigurd Haugen stusset videre til Torbjørn Kallevåg, som dro seg forbi en spiller og avsluttet fra skrått hold innenfor 16 meteren like over. Et kvarter senere ble Bolkan Nordli spilt gjennom av Nenass, som avslutningen hans ble for enkel for keeper å slå unna.

Like etter halvtimen var spilt headet Haugen et innlegg fra Ødemarksbakken mot mål, men det gikk via en Ull/Kisa-spiller og i fanget på keeper.

Lars Arne Nilsen og AaFK vant 1–0 borte mot Ull/Kisa. Foto: Marius Simensen

Ødemarksbakken-sjanse

Etter 38 minutter prøvde Nordli seg på et godt slått frispark fra kanten, som keeper måtte slå unna. På den påfølgende corneren endte ballen opp i returområdet, der Ødemarksbakken banket til, men skuddet ble blokkert. Det hadde retning rett mot mål og var såpass hardt at keeper skulle fått problem med å stoppe det.

Fem minutter senere blokkerte Ull/Kisa nok en gang ei farlig avslutning. Denne gangen var det fra Kallevåg som avsluttet fra 13–14 meter. På overtid i omgangen fikk Ull/Kisa en stor sjanse da Sondre Sørløkk fikk avsluttet fra skrått hold innenfor 16 meteren, men ei god enhåndsredning fra Michael Lansing hindret det som ville vært en ufortjent ledelse til hjemmelaget.

AaFk gikk tøft ut fra startblokkene også i andre omgang. Fem minutter ut i omgangen utnyttet AaFK en feilpasning i Ull/Kisa-forsvaret, der Nordli til slutt spilte Ødemarksbakken alene gjennom fra skrått hold. Avslutningen hans ble stoppet av keeper.

Erlend Segberg hadde en stor sjanse i andre omgang, men avslutningen hans gikk like utenfor. Foto: Marius Simensen

Straffescoring

AaFK måtte vente til det 73. minutter før den neste sjansen kom. Et innlegg fra Olafsson ble klarert rett i beina til Erlend Segberg, som fra 15 meter skjønt i nettveggen. Det var bortelaget som hadde ballen klart mest også etter pause, men det var ikke like lett å finne veien til mål som i sist kamp.

Til tross for mange dødballer, klarte ikke AaFK å utnytte overtaket på Ull/Kisa og det gikk mot 0–0. Men på overtid fikk gjestene straffespark da Simen Rafn ble felt innenfor 16 meteren. Straffesparket var det Haugen som satte i mål, mens keeper gikk feil veg. Dermed endte det med en etterlengtet borteseier for AaFK.