Var skadet i halvannet år. Nå er Mette (23) tilbake med nok et NM-gull

De siste tre årene har Mette Fidje (23) fra Kristiansand nedprioritert trening på grunn av skader og studier. Likevel fortsetter hun å ta NM-gull.

Mette Fidje (23) fra Kristiansand tok NM-gull i Speed Enduro søndag. Foto: Privat

– Det var helt utrolig, jeg hadde ikke forventet det selv, sier Mette Fidje til Fædrelandsvennen.

Søndag tok 23-åringen fra Kristiansand NM-gull i Speed Enduro på Rudskogen.

– Det var veldig spesielt. Dette står høyt på lista over det jeg har vunnet, sier Fidje.

Etter å ha ledet store deler av løpet kjørte sørlendingen alene inn til mål og tok dermed NM-gull i Speed Enduro.

– Jeg tenkte det var en sjanse for at noen av de andre jentene var raskere enn meg på starten og på crossbanen. Jeg måtte fokusere på å ta innpå dem på de litt mer teknisk krevende partiene, hvor jeg har en fordel på grunn av min bakgrunn fra trial. Jeg klarte å ta ledelsen allerede på første runden, og økte den hele veien inn til mål. Jeg er kjempeglad og fornøyd med egen kjøring, forteller Fidje.

Jenta fra Hellemyr har tidligere tatt NM-gull i både trial og Enduro. Enduro er hastighetskjøring og utholdenhet med sykkel over lang tid.

I fjor tok Fidje NM-gull i vanlig Enduro. Speed Enduro, som Fidje konkurrerte i denne helgen, kjøres raskt gjennom en kortere løype.

– Det er veldig intensivt å kjøre Speed Enduro sammenlignet med vanlig Enduro, sier Fidje.

Fidje feirer søndagens NM-gull etter medaljeseremonien. – Det var veldig spesielt. Dette står høyt på lista over det jeg har vunnet, sier Fidje. Foto: Privat

Tilbake etter halvannet år med skade

Fidje er svært tilfreds med å være tilbake i toppslag. Men det har vært en lang reise på vei tilbake fra skade.

For to og et halvt år siden røk Fidje nemlig korsbåndet. En skade som satt henne ut av trening i halvannet år.

– Jeg røk korsbåndet i november 2018. Jeg var ute med skade i halvannet år og mistet hele 2019-sesongen, samt deler av 2020-sesongen. Men nå er jeg tilbake for fullt, sier en fornøyd Fidje.

Hun var tilbake på sykkelen sommeren 2020. Og allerede i august i fjor tok hun NM-gull i vanlig Enduro.

Fidje (fremst) avbildet under søndagens NM-løp. Foto: Spinning Wheel

Har nedprioritert trening

Til tross for å være norgesmester i begge former for Enduro etter comebacket fra skade i fjor sommer, har ikke idretten stått øverst på prioriteringslista de siste årene.

Fidje har faktisk nedprioritert Enduro de siste tre årene på grunn av studier.

– Ja, jeg har prioritert studiene. Jeg har ikke hatt sykkelen tilgjengelig ettersom den lå hjemme i Kristiansand. Jeg har kombinert trening med en full studiehverdag. Det har vært utfordrende, sier Fidje.

Sørlendingen har erfart at kvalitet er viktigere fremfor kvantitet når det gjelder trening.

Nå som Fidje er ferdig med studiene og begynt i fast jobb har hun mer tid til trening.

– Nå trener jeg to-tre timer i uka. I tillegg er jeg med på landslagssamlinger på Østlandet, som avholdes i helgene annenhver eller hver tredje uke, sier hun.

Internasjonalt har Fidje en niende- og tiendeplass fra EM i 2019. Nå som hun har tatt gullmedaljer i NM har hun også som mål om å markere seg på den internasjonale scenen.

– Jeg ønsker å hevde meg i et VM hvis det blir et mesterskap som er nærme Norge, sier hun.