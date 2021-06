RBK-børsen: Fikk kanaribank av sine egne

RBK ble gjort til hakkemat av kanarifuglene der to trøndere hadde scoringsteft. Les Adressa sin dom og spillevurderinger etter RBKs tredje strake tap.

Det ble en tung kveld på Åråsen for Alexander Tettey og Rosenborg fredag.

LILLESTRØM - RBK 2–0

Rosenborg: Brukte uka etter Sarpe-tapet til å terpe lagstruktur. Mest defensivt med forflytnings-frekvens som fokus for å få trygghet bak og skape flere overganger. Det var ikke akkurat spesielt synlig i 1.omg. La seg lavt med markering på midten, brukte sine to beste indreløpere som innoverkanter og spilte med en ganske flat midtbanetrio og med Molins som møtende spiss. Slet fælt med forsvarspillet i 1.omg i å markere ut spillere mellom eget forsvar og midtbane. Mistet ball stygt på midtstreken før ex RBK`erne Åsen og Helland regisserte 1-0. Slet relasjonelt også offensivt og med stor feilprosent i pasningsspillet. Angrep alt for smalt og uten vingspill. Skapte noe trykk etter dødball på slutten av 1.omg. En heade fra Molins og en fra Eyólfsson var beholdningen i 1.omg. Gjorde et dobbelbytte i det 60.min og flyttet Holse inn i en tierolle og Tagseth i en ny rolle som kant. Før et nytt bytte ga Zachariassen mulighet til å bli indreløper. Ett virvar av ulike roller og bytter i håp om å endre kampbilde, men evnet ikke å løse LSKs 1-3-4-3 formasjon og vertenes mye større vilje til å vinne sine dueller som i sum ofte avgjør fotball-kamper. Tre tap på rad er skremmende svakt i en kamp som formelig stod skrevet i stjernene der trønderne avgjorde for LSK. Åge Hareide har nå ledet RBK i 27 kamper. Han har 13 seire, 5 uavgjort og 9 tap.

Fakta LSK-RBK 2–0 Lillestrøm-Rosenborg 2-0 ( 1-0 ) Dagens Ivers: Edvard Tagseth Målsjanser: 5-3 Åråsen stadion, Eliteserien, 10. serierunde for RBK, 7. serierunde for LSK. 2000 tilskuere Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand Mål:1-0 Pål Andre Helland (12.min), 2-0 Gjermund Åsen (90+4.min) Gule kort: RBK: Edvard Tagseth, Erlend Dahl Reitan, Vebjørn Hoff Lillestrøm (1-3-4–3): Mads Christiansen - Espen Bjørnsen Garnås, Igoh Ogbu, Philip Slørdahl (Ulrik Mathisen 60.min) - Eskil Edh, Kaan Kairinen, Ifeanyi Mathew, Vetle Dragnes - Pål Andre Helland (Daniel Gustafsson 20.min), Thomas Lehne Olsen, Gjermund Åsen. Rosenborg (1-4-3-3): André Hansen- Erlend Dahl Reitan (Jonathan Augustinsson fra 60.), Holmar Örn Eyólfsson, Even Hovland, Adam Andersson - Per Ciljan Skjelbred (Edvard Tagseth fra 30.), Alexander Tettey, Vebjørn Hoff (Rasmus Wiedesheim-Paul 72.) - Carlo Holse, Guillermo Molins (Dino Islamovic fra 60.), Kristoffer Zachariassen.

Andre Hansen-3

Glapp ballen tidlig og fikk kun noen fingre på Hellands scoring. God redning i 2.omg.

Erlend Dahl Reitan-2

Stygt balltap før 0-1. Godt innlegg til Hoff i 1.omg. Slet både off og defensivt.

Holmar Örn Eyólfsson-4

Fikk trøbbel da LSK kom rettvendt i mellomrom. God i lufta. Farlig heade etter Holse sin innsving.

Even Hovland-3

Fikk 0-1 mellom bena fra Helland. Noen farlige tversoverpasninger. Ok fart mot Gustavsson og god blokk mot Lehne Olsen.

Adam Andersson-2

Etterlot rom bak seg som LSK benyttet. Kom opp til innlegg tidlig, men traff ikke en sort og hvit.

Per Ciljan Skjelbred- 2

Har viljen, men ikke evnen. Mistet ball tidlig så Helland fikk skyte. Skadet i det 30.min

Alexander Tettey-4

På hæla.i 1.omg- Greide ikke å tette rommet foran stopperne. Fikk en tunnel av Åsen. Skaffet seg bedre rom gjennom dypere posisjonering i 2.omg.

Vebjørn Hoff-2

Godt treff på volley, men i blokk. Kom lite rettvendt og mistet ball for lett.

Carlo Holse-3

Farlig frispark i 2.omg. Gikk innover for å skyte eller kombinere, men havnet ofte i en tett LSK skog. I en tierrolle de siste 30.min.

Guillermo Molins-2

Ga en albue på Garnås tidlig. Ett skudd i blokk. Et par ok flicker.

Kristoffer Zachariassen -3

Tok løp tidlig mot bakrom, men LSK stengte av rommet. Ett misbruk å bruke ham på kant.

Edvard Tagseth 60.min for Skjelbred-4

Kom inn med kvikke ben. Tok noen indreløperbevegelser som ga mer fremdrift. Mest positiv.

Dino Islamovic 30.min for Molins- 2

Lite synlig. Ett skudd som keeper tok hånd om.

Jonathan Augustinsson 30.min for Andersson-2

Greide ikke å bidra med å skape noe .