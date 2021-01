Kritikken har haglet mot arrangørene: Likevel tror løpslederen på en omdømmeøkning

Nils Isaksen Hætta forstår at det er mange som synes det er merkelig at de arrangerte Mørketidsløpet, men mener det var helt forsvarlig å gjøre det.

OMDØMMEØKNING: MSM-general Nils Isaksen Hætta i målområdet til Mørketidsløpet i Storgata. Han tror Mørketidsløpets omdømmes forbedres etter årets løp. Foto: Hakon Steinmo

Lørdag deltok over 700 løpere i Mørketidsløpet, et løp som har mottatt mye kritikk i sosiale medier for at det i det hele tatt ble arrangert.

Det er kun lov med inntil 200 på utendørsarrangementer, men siden Mørketidsløpet delte løperne inn i puljer, brøt de ingen av regjeringens nye koronaregler.

I iTromsøs kommentarfelt har det haglet med meninger fra hundretalls tromsøværinger, der de blant annet drar frem at det er «håpløst» og «skandale» at det ikke ble avlyst.

– Minimal risiko

Nils Isaksen Hætta, løpsleder for Midnight Sun Marathon og ansvarlig for Mørketidsløpet, svarer slik på kritikken:

– Jeg forstår at mange er synes det er rart at vi arrangerer i disse tider. Men slik vi organiserer løpet, så er det ingen risiko på smitte. Det viser at det er svært lite eller ingen smitte i slike type arrangementer, svarer Hætta, og viser til en undersøkelse gjort i Japan med 600.000 løpere, der det bare var én som var smittet.

– Det er minimal risiko, så lenge vi holder smittevernreglene - og det gjør vi, legger han til.

Han tror mange har misforstått hvordan årets løp har fungert.

– Det er folk som leser i media at det kommer 800 løpere til byen og tror at alle løper samlet, som vi vanligvis gjør. Men dette er et løp som vanligvis

har 2000 løpere i løpet av tre timer, mens nå arrangerer vi det over åtte timer og deler de inn i grupper fra start. Som på maratondistansen var det en kilometer mellom løperne. Da skal det godt gjøres å bli smittet, sier Hætta.

– Vi vinner på omdømmet

På spørsmål om han frykter at løpets omdømme svekkes etter dette, tror Hætta heller på motsatt effekt.

- Jeg synes i grunn ikke så mange har vært kritisk. Det at noen synes er rart at vi arrangerer, er ikke noe problematisk for omdømmet vårt. Jeg tror vi får

et pluss i margen, for det viser at vi kan, selv i disse tider, arrangere et sikkert løp. Jeg tror, ut ifra mine opplevelser fra de mailene jeg har fått, at det er mange som er takknemlig for at vi har arrangert, sier Hætta.

– Jeg tror vi kommer til å vinne omdømmemessig på dette, slår han fast.

– Viktig at vi ikke avlyste

Hætta tror fort at Mørketidsløpet kunne gått i glemmeboka hadde de ikke arrangert i år.

– Jeg tror PR-messig at det er viktig at vi ikke avlyste. På 90-tallet måtte Oslo maraton legge ned et par år, og det tok lang tid før de kom seg tilbake igjen, sier løpslederen.

– Frykter du at dere måtte ha lagt ned om dere ikke hadde arrangert i år?

– Nei, det tror jeg ikke. Fordi dette er blitt et såpass stort arrangement. Det er en stor trend med løping, og de siste årene har det vært ekstremt populært å være med på slike løp.

Hætta sier at det har lenge vært knyttet usikkerhet om de i det hele tatt kunne arrangere, og at han var nervøs før regjeringens pressekonferanse forrige helg.

– Da hadde jeg nok høyere puls enn det løperne har i løypa, sier han og ler godt.

Forsvarer de som har reist

På regjeringens oversikt over tiltak fra sist søndag, står det at man skal unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland.

Det er mange som har reist nordover med fly for å delta i Mørketidsløpet, både fra inn- og utland.

– Er det her en nødvendig reise å ta for løperne, Hætta?

– Det må være hver enkelt vurdere selv. Hvis de er giret på å konkurrere, som mange er nå, så kan det være viktig for å få konkurransetrening til for eksempel

en konkurranse i sommer eller på høsten. Da er det en nødvendig reise for deres del.

– Det var fint å se

Det var kun et fåtalls tilskuere å se langs Storgata underveis. Løperne ble også delt inn i puljer, slik at de holdt avstand til hverandre. Det var heller ingen løpere, som iTromsø snakket med, som uttalte at de følte seg utrygg.

– Folk er så disiplinerte og holder avstand. Det er veldig bra og godt å se, sier Hætta.