Granerud-skuffelse i «comebacket»: – Guttene er litt preget i dag

Halvor Egner Graneruds comeback etter coronasmitte endte med skuffelse. Han hoppet ned til 37.-plass i første omgang – og ble dermed ikke med videre.

PLANICA: Det ble på ingen måte en optimal dag tilbake i hoppbakken for verdenscupvinner Halvor Egner Granerud i Planica, Slovenia. Foto: AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Det ble med andre ord ikke et gjensyn med toppen av seierspallen for Halvor Egner Granerud, som står med elleve verdenscupseirer hittil i sesongen. Vinneren av verdenscupen ble smittet med coronaviruset under VM og ble sittende i isolasjon i Oberstdorf etter mesterskapet. Han ble friskmeldt tre dager før Planica – men viste seg ikke fra sin beste side.

– Vi ser at guttene er litt preget i dag, etter det som skjedde med Daniel, sier hopplandslagstrener Alexander Stöckl til NRK etter første omgang.

Det var i prøveomgangen, at Daniel-André Tande (27) mistet kontrollen i svevet før skiflygningsrennet i Planica. Han falt stygt i svevet og ble fraktet med ambulanse bort fra anlegget i Slovenia.

– Det eneste jeg vet er at han er stabil og er flydd med helikopter til sykehuset i Ljubljana. Så er det egentlig bare å vente på neste informasjon, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK om tilstanden til Tande.

Japanske Ryouyu Kobayashi tok seieren i Planica, og vant med 7,4 poeng over Markus Eisenbichler. Verdenscupvinneren fra 2019 hadde totalt 452,5 poeng, og hadde beste hopp på 244,5 meter. Karl Geiger tok 3.-plassen.

Robert Johansson (30) hoppet til 217 meter og 195,2 poeng, og var inne på 14.-plass etter første omgang. I finaleomgangen klinket han til med 234,5 meter, og endte på 7.-plass, som beste nordmann.

Johann André Forfang (27) og Johansson var de eneste blant de norske som klarte å kvalifisere seg til finalen.

Forfang var første norske hopper ut i førsteomgang, og hoppet 217,5 meter. Utøveren fra Tromsø skiklubb så ikke veldig fornøyd ut, men 17.-plass etter førsteomgang betød finaleomgang. Der ble det et betydelig bedre hopp, med 230,5 meter. Det betød 11.-plass for nordlendingen.

– Robert (Johansson) gjør et veldig fint hopp. Under de omstendighetene synes jeg de to presterte på et veldig bra nivå, sier landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Verdenscupvinner Granerud landet på 199,5 meter i førsteomgangen, som var det nest dårligste hoppet. Marius Lindvik (22) klarte heller ikke å komme seg til finalen, med sitt hopp på 200 meter.

Med seier kunne Granerud tangert Maren Lundby som den norske hopperen med flest verdenscupseire i løpet av en sesong. Lundby vant tolv verdenscuprenn i 2018/19-sesongen.

Granerud kunne også blitt den norske herrehopperen med flest verdenscupseirer i karrieren. Roar Ljøkelsøy og Granerud ligger nå likt med elleve verdenscupseirer. Ljøkelsøy brukte fire år på å oppnå det samme som Granerud.