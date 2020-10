Satser på splitter ny OL-idrett: – Jeg svever én meter over vannet

31-åringen har bestemt seg for å delta i en ny og spektakulær idrett i OL.

Luftig i windfoiling. Oda Johanne Stokstad Brødholt løftes opp av vannet. Foto: Sarah-Quita Offringa

Mette Bugge

Oda Johanne Stokstad Brødholt er profesjonell windsurfer. Endelig kan hun sette seg det største målet innen idretten.

Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) bestemte for kort tid tilbake at windfoiling blir ny gren i brettseiling. Det skjer under OL i Paris i 2024.

Den tidligere elitespilleren i håndball har satset på brettseiling de siste syv årene. Freestyle, bølger og slalåm er hennes øvelser.

Østfoldingen konkurrerer i alle disse grenene i PWA World Cup. Kun én av to kvinner i verden er så allsidige. Konkurrentene i hver disiplin er enda mer spesialiserte, men den norske utøveren mener at hun har nytte av å være gape over mer.

Det er uansett gøyfaktoren som er avgjørende for følelsen av at treningen er som en lek. Men ingen av de øvelsene hun har satset på, har vært i det olympiske system. Før nå.

– Grunnen til at windfoiling ble tatt opp som ny OL-gren, er at det er mulig å drive med windsurfing i lite vind. Det passer en OL-idrett bedre, forklarer veteranen.

Men hva går den nye OL-grenen windfoiling ut på?

Brettet er 95 cm bredt og veier 11,25 kg.

Finnen er 95 cm lang.

Den er utstyrt med to vinger.

Ved hjelp av vind og teknikk blir seileren løftet én meter opp over vannet.

I OL-grenen har alle likt utstyr. Det heter iQFoil.

Seilet er åtte kvadratmeter for kvinner og ni for menn.

Toppfarten kan komme opp i 25–30 knop, det vil si opp mot 50 km/t.

Formatet i OL er ikke klart. Kan bli tre regattaer hver dag i fire-fem dager og en finale med ti seilere til slutt.

fullscreen next Herlig driv på brettet. 1 av 6 Sarah-Quita Offringa

Reiser verden rundt hele tiden

Den norske windsurferen er for tiden på trening på Sardinia i Italia sammen med Sarah-Quita Offringa. Hun er verdensmester i freestyle, slalåm og wave. Hittil er det blitt 17 VM-gull.

For den norske utøveren er 29-åringen fra Aruba en stor inspirasjon som viser at hvis man bare trener nok og riktig, er det mulig å lykkes i flere grener.

– Jeg lærer mye av henne hver eneste dag. Det siste året reiste vi og trente sammen 300 dager. Sarah er blitt en veldig god venninne, opplyser Brødholt.

Da de to trente i Karibia tidligere i år, ble verden rammet av pandemi. Det som skulle være seks ukers opphold, ble til fire måneder. Da var det fint å ha hobbyen som jobb.

Fakta Oda Johanne Stokstad Brødholt Født: 28. april 1989 Kommer fra: Tomter i Hobøl Bosatt: Oslo Bakgrunn. Spilte håndball for blant andre Njård og Nordstrand i toppserien. Har vært på juniorlandslaget. Nå profesjonell windsurfer. Begynte med windfoiling for noen år siden, som en av de første i verden. Meritter: To VM-sølv og fire bronse. Har alltid vært på verdenscuppallen i freestyle de siste seks årene. I tillegg 3. plass i slalåm i verdenscupen i fjor. Les mer

Ut mot havet

I de fem årene Brødholt spilte håndball på det høyeste nivået i Norge, blant annet for Njård og Nordstrand, lengtet hun til havet. Til slutt valgte bakspilleren å hoppe av innendørsidretten. Da var hun 22 år.

Bakgrunnen var at hun ville satse fullt og helt i seiling.

Nå er OL-deltagelse innen rekkevidde. Det er ekstra artig å ha et nytt mål å strekke seg mot. Men det blir ikke lett.

– Selv om jeg har holdt på i syv år nå, føler jeg det nesten som jeg akkurat har begynt.

Hvert år setter seileren seg nye mål for hva hun ønsker å lære. Hittil har hun hatt fremgang hver eneste sesong.

– Jeg elsker å trene og bruker mange timer hver dag på vannet. Jeg lever drømmen min.

Hun sammenligner tilværelsen med hvordan en freestylekjører på ski har det.

– En god dag på vannet er som å kjøre på puddersnø og lande nye triks i parken.

Livet er å kunne ta med brettet og dra ut for å surfe. Målet er klart. Oda Johanne Stokstad Brødholt vet hva hun vil. Foto: Laurant Attis

Får økonomien til å gå rundt

Foreløpig er det ingen planer om å kutte ut de andre grenene. Årsaken er at det er slik hun tjener penger. Samtidig vet hun at det er flere hjemme i Norge som kommer til å gå inn for en OL-plass i windfoiling.

I landet er det foreløpig seks seniorseilere som satser aktivt på denne grenen og omtrent 15 juniorseilere. Nesten alle kommer fra klubben KNS. De kan bli gode om tre og et halvt år.

Vekk med ett brett, inn med et annet

Brettet som forsvinner ut av OL-programmet, er RS X. Der hadde Sebastian Wang Hansen skaffet Norge en kvoteplass til Tokyo. Da OL ble utsatt med et år, valgt han å hoppe av. Nå har han også startet med windfoiling.

– Jeg angrer ikke på at jeg la opp og liker det nye livet. Samtidig går foil raskere og er mer spektakulært. Det er rett og slett fremtiden, sier han.

Wang Hansen tror miljøet for denne type brettseiling vil ta seg kraftig opp de kommende årene.

Den tidligere toppidrettsutøveren vet godt hvem Oda Johanne Stokstad Brødholt er.

– Hun er veldig flink i freestyle. Windfoiling er en annen klasse. Overgangen vil bli stor.

– Utenforstående kan tenke at brett er brett?

– Det er som å si at ski er ski. Og det er det jo ikke, sier Wang Hansen.