Dette ser Brann som en dobbel gladnyhet

Aune Heggebø (19) og David Wolfe (18) forlenger avtalene med Brann.

Aune Heggebø (fra v.) og David Wolfe er enige med Brann om kontraktsforlengelser ut 2023. Foto: Rune Sævig

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Brann Stadion: I fjor var Brann-talentene Aune Heggebø på lån i Øygarden og David Wolfe på lån i Åsane.

Begge gjorde det bra. Begge er tilbake i Brann. Og nå har begge skrevet under på nye kontrakter med klubben.

– Vi har fått til avtaler ut 2023. Det er veldig gunstig å ha den langsiktigheten, sier sportssjef Rune Soltvedt.

BT møtte de ny-forpliktede tenåringene før mandagens andre fellestrening.

– Jeg har en veldig god følelse i kroppen min nå, sier Wolfe.

– Som bergenser skal det mye til for å velge vekk Brann, sier Heggebø.

Sportssjef Rune Soltvedt mener man nå ser Branns ungdomssatsing i praksis i større grad enn tidligere. Klubben pekte seg ut en ny og yngre vei sommeren 2019. Foto: Rune Sævig

Resultat av talentplan

Sportssjef Soltvedt peker på at forlengelsene føyer seg inn i en rekke.

– Nå har vi mange unge på lengre avtaler. Dette er spillere som kan gå inn og konkurrere allerede, sier Soltvedt.

Den nye spilleren Filip Delaveris (20), rett nok fra Oslo, ble signert ut 2024-sesongen sist uke. Ole Didrik Blomberg (20) og Ole Martin Kolskogen (20) har avtale ut 2023. Markus Olsen Pettersen (21) og Mikal Berg Kvinge (17) har også lange kontrakter.

– Selv om ikke alle har sett resultatet, bestemte vi oss sommeren 2019 for en helt klar plan om å ha unge bergensere i Branns A-stall, sier Soltvedt

Stadion-matten er ikke akkurat kampklar, men ungguttene er klare til å utfordre i Brann i år. Foto: Rune Sævig

Sier de merker forskjell

I vinter har Brann vært koblet til rutinerte spillere som Sivert Heltne Nilsen (29) og Gjermund Åsen (29), men en foryngelse har skjedd.

– Vi merker at det er flere yngre spillere enn tidligere. Klubben har gjort et vedtak og pekt ut en ny retning. Nå ser vi det litt i praksis, mener Heggebø.

Wolfe mener det er en forskjell bare fra i fjor.

– Det er et helt annet miljø. Nå har vi noen eldre og erfarne, noen i mellomalder og mange unge. I fjor var det litt sånn at de unge holdt seg for seg og de eldre holdt seg for seg, sier han.

Rutinerte konkurrenter

Wolfe er venstreback og Heggebø spiss.

Førstnevnte konkurrerer mot kondiskongen Thomas Grøgaard (26) og Ruben Kristiansen (32). Heggebø har en tøff oppgave med å utfordre det klare førstevalget Daouda Bamba (25).

– Muligheten for spilletid er der, mener Heggebø.

Han har fått gode ord og signaler fra trener Kåre Ingebrigtsen.

– Det hjelper definitivt på, sier Heggebø.

Wolfe sier starten av året har vært svært positiv for hans del. Ikke bare har Ingebrigtsen skrytt av ham, de fysiske testene godt fint og treningene gitt ham en følelse av å bli satset på.

– Disse ukene har gjort meg trygg på at denne kontrakten er det riktige for meg, sier Wolfe.

Modellen Brann liker

Rune Soltvedt mener Heggebø og Wolfe er eksempler som viser at modellen der Brann låner unge spillere ut til andre klubber, for så å hente dem tilbake, kan fungere.

Brann har over tid vært langt nede på statistikker over talentbruk på A-laget og blitt kritisert for dette over flere år.

– Det er interessant å se at det er ulike veier til Brann. Disse spillerne støpes ikke i én form, sier Soltvedt, og erklærer seg veldig fornøyd med «utlånsmodellen» mandagens to signeringer har vært en del av.

– Dere har ikke solgt en ung spiller for mye penger siden Andreas Vindheim (fire millioner til Malmö). Er det neste steg?

– Fotballøkonomien i dette er viktig. Først og fremst vil vi at de unge skal lykkes i Brann. Men ingenting ville gledet oss mer enn om de lykkes i Brann og så fikk oppfylt ambisjoner som er gode både for dem og klubben.

Med andre ord: Blir solgt til en større klubb for penger Brann kan bruke godt.

– Det er et håp om å selge for større summer. Det var viktig å ha med meg da jeg gikk inn for strategien med å få frem flere unge spillere i 2019, sier Soltvedt.

Hør Ballspark-podkasten med Erik Huseklepp: