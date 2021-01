De har vært Norges marerittmotstander i 24 år. Dette gjør Spania så vanskelig å slå.

Spania har vært en stormakt i håndball i en mannsalder. Nå mener flere at tiden er inne for å bryte en av Norges verste rekker.

Spanias superveteran Raul Entrerrios kan gå inn i kvartfinalen vel vitende om at Spania historisk sett har hatt et godt tak på Norge. Foto: KHALED ELFIQI / REUTERS

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kort om saken:

Norge møter Spania i kvartfinalen i håndball-VM.

Kampen går onsdag klokken 20.30.

Den sendes på TV3/Viaplay

26. november 1997: 1810 tilskuere hadde tatt turen til Gjøvik Fjellhall. Norge skulle spille mot Spania for EM-plass året etter. Med seg på laget hadde spanjolene Iñaki Urdangarín som hadde giftet seg med Kong Juan Carlos’ datter Christina måneden før. Urdangarin var blitt utnevnt som hertug av Mallorca. I Norge fulgte livvakter ham til enhver tid.

Men ikke engang kongens menn klarte å stoppe Norge denne onsdagskvelden på Gjøvik. Norge vant 28–25.

– Det var en god kamp hjemme, men vi tapte returkampen, sier tidligere landslagsspiller Stian Vatne.

20–30-tapet ble den første av 17 strake kamper uten seier mot Spania. Tapet betydde også at «Blokk Vatne» og Norge måtte sitte hjemme og se Spania ta EM-sølv året etterpå.

Onsdag møtes de to landene igjen – i VMs kvartfinale.

Roger Kjendalen jubler i Gjøvik Fjellhall 26. november 2010. Kjendalen scoret ti mål. Siden har ikke Norge vunnet over Spania. Foto: Cornelius Poppe, NTB

– Statistikken er ubrukelig

Den lange tiden som har gått siden forrige Norge-seier over Spania, er uansett ikke noe landslagssjef Christian Berge bruker nevneverdige krefter på.

– Det er mange som tar opp den statistikken der, men den er egentlig ubrukelig. Det er jo ikke viktig i det hele tatt for det laget her, sier han.

Likevel sier han at spillerne gjerne må bruke det som motivasjon, om de får noen revansjelyst av det. Det gjør blant andre Gøran Johannessen.

– Det handler om å bruke det som motivasjon. Det var det samme som da vi begynte å slå Frankrike i 2016/2017. Da hadde ikke den forrige generasjonen klart det på mange, mange år. Nå er Spania neste i den rekken.

Harald Reinkind sier at han hadde vært like tent om det var 2017 og ikke 1997 som var sist år man vant mot kvartfinalemotstanderen.

– Jeg tenker ikke så mye på at det har gått så lang tid, men det er absolutt på tide å slå spanjolene, sier han.

Fortsatt er Spania et vrient lag å møte.

Fakta Spanske spillere å se opp for 1. Raul Entrerrios, midtback og kaptein Står med 16 mål og 11 målgivende pasninger på seks kamper. Er 39 år. Skulle egentlig legge opp etter OL i 2020, men valgte å spille ett år til for å få med seg det utsatte OL. Spiller for Barcelona til daglig. – En som spiller den spanske måten veldig godt. Han driver krysningsspillet deres og er god på små flater og små luker, sier Håvard Tvedten. 2. Gonzalo Perez De Vargas Moreno, målvakt Har i løpet av mesterskapet en redningsprosent på 40. Det er nest høyest i mesterskapet totalt sett, og høyest av lagene som nå er klare for kvartfinale. Spiller for Barcelona til daglig. – Jeg føler at Spania vinner målvaktsduellen på papiret, mener Stian Vatne. 3. Aleks Dujsjebajev Høyreback med russisk mor og kirgisisk far. Var Spanias toppscorer i EM i fjor og scoret også Spania siste mål som sikret EM-tittelen i finalen mot Kroatia. Spiller for Lomza Vive Kielce til daglig. – Meget god, sier Kristian Kjelling. Les mer

forrige







fullskjerm neste Gonzalo Perez De Vargas Moreno er en svært god målvakt. 1 av 3 Foto: Anne-Christine Poujoulat / AFP POOL

Skal forbannelsen brytes?

Spania er regjerende europamester. Men hverken Norge eller Spania har vartet opp med blendende spill i løpet av mesterskapet i Egypt.

– Norge er det beste laget, men Spania er en ubehagelig motstander for oss. Jeg gir Norge 60–40-favør, så trekker det seg mot 50–50 på grunn av måten Spania spiller på, sier TV3-ekspert Kristian Kjelling.

Han tror spanjolene er klare over at de historisk har hatt et godt overtak på det norske laget, men at det ikke nødvendigvis vil bety en spansk fordel i kvartfinalen.

– Spanske spillere vet at det kommer et tidspunkt at den rekken blir brutt. Jeg tror de frykter Norge også. De vet at det er Norges tid til å regjere Håndball-Europa.

Sist gang Norge møtte Spania, i oktober i 2019, endte det med ettmålstap. Gøran Johannessen bruker de mange nederlagene som motivasjon. Foto: Vidar Ruud, NTB

Gudfaren av «den spanske måten»

Siden sist Spania ble slått av Norge, har de håvet inn 12 mesterskapsmedaljer. Fire av dem har vært av edleste valør. Norge på sin side har tre medaljer, hvorav ingen av dem har vært gull.

– Siden VM-gullet i 2005, har de spilt på «den spanske måten», sier NRK-ekspert Håvard Tvedten.

Gudfaren bak den spanske stilen heter Juan Carlos Pastor. Spanias trener mellom 2004 og 2008 – og Tvedtens tidligere trener i Valladolid.

– Siden har det vært forgreninger og ulikheter i hvilken grad de har spilt det helt rent. Men de har en annen måte å spille håndball på som norsk håndballtradisjon har slitt med å løse, sier Tvedten.

Med Juan Carlos Pastor (oppe til venstre) ved roret tok Spania sitt første mesterskapsgull i VM i 2005. Siden har hans håndballfilosofi gjennomsyret den spanske håndballen. Foto: CHRISTOF STACHE / AP

Dette gjør Spania vanskelig å møte

Arven etter Pastor ser man også i dagens spanske lag. Kort fortalt er det tre hovedpunkter som er ulik den «skandinaviske modellen»:

1. I angrep er mange og store bevegelser. Ballen skal ofte tres inn til streken, og det er høy kreativ frihet og mange finter.

– Hvis de får leke seg gjennom og får masse ballflytt på oss, så blir det vanskelig. Det er mange flere overraskelsesmoment enn blant skandinaviske og tyske lag, sier landslagssjef Berge.

2. I det defensive vil «toerne» (forsvarerne mellom de to i midtforsvaret og kantene) ofte stå høyt. Det er en uvanlig måte å forsvare seg på.

– De går frem og later som de skal ta deg. Så rygger de tilbake og tar ut spillpunkter, forklarer Tvedten.

3. De rullerer i mye større grad på hvem som spiller.

– Det har vært en filosofi i spansk håndball i mange år. Spesielt i toppklubbene. Det er mye rullering for å bruke hele troppen og få mest mulig ut av alle spillerne. Alle har en rolle, sier Stian Vatne som selv spilte mange år av sin klubbhåndball i Spania.

En av dem som får ansvaret for å hindre Spanias offensive spill, er strekspiller Petter Øverby. Han forteller at Norge har brukt de to hviledagene godt på å forberede seg til hva Spania kommer med.

– De har tålmodighet i angrepsspillet hvor de hele tiden vender ballene og trer inn til strekspillerne. Du kan føle at du står godt, men så kommer det en genial pasning eller et godt skudd. Så scorer de mål likevel.

– Er det litt Tikitaka-håndball?

– Du kan si det. Det er en sammenheng med hvordan de er blitt lært fra de var små. De spiller med så lite som mulig kroppskontakt som det går i håndball. De skal hele tiden lure deg til et innspill, så stjeler de den. De er litt gjennomsyret fra barndommen i hvordan de spiller.