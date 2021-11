Kristian Thorstvedt om Norges skjebnekamper: - Slike anledninger passer meg helt perfekt

Kristian Thorstvedt (midten) på landslagets trening på Ullevaal stadion torsdag ettermiddag. Før møtet med Latvia og Nederland er 22-åringen fra Stavanger klar for å ta en av hovedrollene når Norge spiller om VM-plass. Ellers på bildet er Morten Thorsby (t.v.), Marius Lode (delvis skjult), Marcus Holmgren Pedersen, Julian Ryerson, Jens Petter Hauge, Ola Solbakken og Stian Gregersen.

En jaktende Kristian Thorstvedt og Norge er klare for å nedkjempe Latvia foran et fullsatt Ullevaal lørdag kveld. Så venter «VM-finalen» i Rotterdam tirsdag. Thorstvedt er klar for å ta en av hovedrollene.

