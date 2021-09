Hamilton rundet 100 karriereseiere i ellevilt regndrama – Norris felt av enorm tabbe

Lando Norris (21) mistet sin første karriereseier i en høydramatisk, regnfull avslutning av Russland Grand Prix. Lewis Hamilton (36) vant for 100. gang og overtar sammenlagtledelsen i kampen om VM-tittelen fra Max Verstappen (23).

VINNER: Lewis Hamilton holdt hodet kaldt og sikret seier nummer 100.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Lando Norris tok ledelsen tidlig i løpet og så lenge ut til å vinne i Russland. Så kom noen mørke skyer krypende over banen – med bare syv runder igjen av løpet. Regnet begynte å hølje ned over asfalten, men den unge briten nektet å kjøre inn for å bytte dekk.

– Banen er svært glatt i sving ti. Mange biler kjører ut, fikk han beskjed om.

– Hold kjeft! var den kontante beskjeden fra Norris til lagledelsen da han ble bedt om å kjøre inn.

– Dette er gambling av dimensjoner fra Lando Norris, sa kommentatorene og fikk rett.

I TRØBBEL: Lando Norris fikk store problemer med regnværet.

Målet til McLaren – føreren var selvsagt å holde unna for Lewis Hamilton som kom jagende bak. Mercedes-føreren tok ikke sjansen på å kjøre videre på det såpeglatte underlaget og byttet dekk.

Da Hamilton kom ut av depotet med fire runder igjen, skilte 25 sekunder mellom de to. Runden etter var avstanden kuttet til 18 sekunder – og da Norris skled rundt på tredje siste runde, var Hamilton like bak.

Mercedes-føreren suste forbi og var også først over målstreken til sin 100. Formel 1-seier i karrieren.

– Det har tatt langt tid å nå 100 seiere, og jeg var ikke sikker på at jeg ville klare det. Laget gjorde en god avgjørelse mot slutten, jeg er svært takknemlig overfor alle sammen, sier Hamilton etter løpet.

Han er den første som runder 100 løpsseire.

Fakta Mestvinnende Formel 1-førere 100: Lewis Hamilton

91: Michael Schumacher

53: Sebastian Vettel

51: Alain Prost

41: Ayrton Senna

32: Fernando Alonso

31: Nigel Mansell

27: Jackie Stewart

25: Jim Clarke

25: Niki Lauda

24: Juan Manuel Fangio Les mer

Les også Sarkastisk Verstappen til Hamilton: – Ja, jeg er så nervøs at jeg ikke får sove

Så glatt ble det for Norris at han nesten ikke klarte å styre bilen inn til dekkbytte. Han vil bli etterforsket for å ha kjørt inn mot pitlane igjen.

Max Verstappen startet bakerst i feltet under Russland Grand Prix på grunn av en motorendring. Nederlenderen hadde brukt opp sesongkvoten på tre motorer, og reglene sier at man blir plassert bakerst ved neste motorbytte.

Dermed måtte Red Bull-føreren kjøre forbi flest mulig av konkurrentene for å minske tapet til rival Lewis Hamilton i kampen om VM-tittelen. Mercedes svarte med å bytte motoren til Valterri Bottas og plassere ham bakover i feltet for å frustrere Verstappen. Den planen mislykkes kraftig.

Les også Dennis Hauger (18) vant Formel 3-mesterskapet

Verstappen kjørte raskt opp i ryggen på Bottas, og det tok ikke mange rundene før han var forbi Mercedes-føreren.

– Det var ikke planen til Mercedes. Glitrende kjørt av Verstappen! Nå kan man stille spørsmål rundt hvor lurt motorbyttet til Bottas var, lød det fra V Sport 1s kommentatorer.

Men Mercedes har også Hamilton, som leverte et bortimot feilfritt løp. Han vant foran Max Verstappen, som også gjorde lurt å skifte dekk sent i løpet, og kjørte inn til 2.-plass.

– Det er veldig bra å komme så høyt opp fra sisteplass. Regnet hjalp oss til å ta noen plasser på slutten, sier Verstappen.

Carlos Sainz tok 3.-plassen.