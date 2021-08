Jakob Ingebrigtsen knuste all motstand nok en gang

Jakob Ingebrigtsen knuste all motstand og vant The Bowerman Mile i Eugene, USA, akkurat som han ville. OL-mesteren på 1500 m var helt ustoppelig.

Jakob Ingebrigtsen befestet posisjonen som verdens beste mellomdistanseløper da han forsvarte OL-gullet og vant én engelsk mil (1609 m) i Eugene ved midnatt natt til søndag norsk tid.

På Hayward Field, arenaen som huser neste års VM, var det aldri tvil. Australieren Steward McSweyn ble nummer to i løpet der Jakob satte Diamond League-rekord på en engelsk mil med 3.47,24.

McSweyn fikk 3.48,40.

Timothy Cheruiyot var aldri i nærheten av teten denne gangen. Han ble nummer tre med 3.51,17, nesten fire sekunder etter 20-åringen fra Sandnes.

Framtiden tilhører Jakob

Kenyaneren hadde slått Jakob Ingebrigtsen 12 av 12 ganger i samløp før OL-finalen. Etter The Bowerman mile er forholdet 12–2, og framtiden tilhører utvilsomt Jakob.

Filip Ingebrigtsen kom inn på 3.52,97, åttendeplass, og viste at han er på vei tilbake. Han slo blant andre OL-mesteren på 1500 meter fra 2016, hjemmefavoritten Matthew Centrowitz.

– Rått å se Jakob, det er imponerende å springe slik etter at han har vunnet OL-gull, sa Filip til NRK like etter løpet.

Jakob Ingebrigtsen fortalt i et intervju med Aftenbladet før løpet at kroppen hadde vært voldsomt nedkjørt etter OL-gullet. Derfor var han ikke innstilt på å gå for rekorder.

– Jeg er ikke på rekordjakt, men jeg vil gjerne vinne og gjør det som må til, forklarte han.

Til tross for denne tilnærmingen slo han Filip Ingebrigtsens norske rekord med over to sekunder og var mindre en ett sekund etter Steve Crams europarekord på 3.46,32.

Løper i Sveits torsdag

Jakob Ingebrigtsen dro til Eugene på USAs vestkyst og ni timers tidsforskjell så sent som torsdag i uken.

Nå drar teamet med trener Gjert Ingebrigtsen og brødrene direkte tilbake til Europa og Sveits der Jakob skal løpe 3000 meter i Lausanne allerede førstkommende torsdag.