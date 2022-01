Reagerer etter utkastelse av Djokovic: – En skamplett

Novak Djokovic (34) ville blitt tidenes mestvinnende tennisspiller med seier i Australian Open. På grunn av manglende coronavaksine kastes serberen nå ut av landet.

KASTES UT: Novak Djokovic må forlate Australia.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Saken er en skamplett, sier Eurosport-kommentator Christer Francke (52).

– For hvem?

– Egentlig for alle. Djokovic har sine motstandere og tilhengere, men det er sporten som taper på det. Det er ingen vinnere her, sier den tidligere tennisspilleren til VG.

Søndag morgen norsk tid kunngjorde australsk rett at verdensener Novak Djokovic deporteres fra landet. Serberen er ikke vaksinert og havnet derfor i trøbbel da han ankom landet sist uke for å spille Australian Open. 34-åringen mente selv at han hadde fått fritak i forkant av reisen på grunn av gjennomgått covid-19-sykdom i desember.

Slik ble det ikke. Etter totalt fem dager på karantenehotell, kanselleringer av visum og anker fra Djokovic kom den endelige dommen dagen før Australian Open starter: Djokovic får ikke være med. I stedet blir han kastet ut av landet.

– Jeg er ekstremt skuffet over rettens avgjørelse om å avvise anken min om juridisk gjennomgang av ministerens avgjørelse om å kansellere visumet mitt som gjør at jeg ikke kan bli i Australia og delta i Australian Open, sier Djokovic i en uttalelse.

Saken har blant annet ført til protester mot australske myndigheter:

Djokovic har vunnet 20 Grand Slam-titler i karrieren. Kun sveitsiske Roger Federer (40) og spanske Rafael Nadal (35) har like mange seirer i sportens gjeveste turneringer. Ingen har heller vunnet Australian Open flere ganger enn serberens ni triumfer.

Med en ny seier i årets turnering ville Djokovic blitt tidenes mestvinnende Grand Slam-spiller.

– Han kunne blitt historisk. Det er synd for tennissporten, de som arrangerer turneringen og for Djokovic, som har kjempet med nebb og klør for å spille sin favoritturnering, sier Francke.

FÅR IKKE SPILLE: Djokovic var den største favoritten til å vinne Australian Open.

Australias immigrasjonsminister, Alex Hawke, har uttrykt bekymring for at andre skal ta etter verdenseneren når det gjelder å nekte å vaksinere seg mot corona.

– Hans oppførsel kan bidra til å oppmuntre eller påvirke andre til å gjøre som han gjør, og unngå å etterkomme pålegg etter en positiv coronatest, som i seg selv kan føre til videre spredning, har Hawke uttalt.

Djokovics egen advokat, Nick Wood, sa dette under nattens høring:

– Vi går ut ifra at ministeren ikke har reflektert over hva som kan skje ved en annen utgang: At hans visum blir kansellert, og karrieren får en stopper. Det er ganske åpenbart at dét kan føre til antivaksine-holdninger.

Advokaten pekte også på at det ikke har vært noen demonstrasjoner mot vaksine på noen av turneringene Djokovic har vært med på.

– Dette har blitt en mer politisk enn sportslig sak etter hvert, sier Francke.

I 2020 sa Djokovic at han var mot obligatorisk vaksinering, ifølge en uttalelse tidligere gjengitt av NTB:

– Personlig er jeg imot vaksinering, og jeg vil ikke at noen skal bli vaksinert for å kunne reise, sier han. Hva skjer hvis dette blir obligatorisk? Da blir jeg nødt til å ta en avgjørelse. Jeg har mine tanker om saken og om disse vil endre seg framover, vet jeg ikke, skal Djokovic ha sagt i en Facebook-seanse.

FULGTE MED: Djokovic har fått støtte fra blant andre egne landsmenn i Australia-saken. Her følger fire av dem med på nattens høring.

– Man har vært veldig nøye med vaksinen i Australia. De godtar ikke at du ikke er vaksinert. Det må man ha respekt for. Det har bidratt til at de har så få smittetilfeller i landet, sier Eurosport-kommentatoren, før han fortsetter:

– Så er det forståelig at Team Djokovic sikkert er skuffet og forbannet. De hadde fått klarsignal til å delta. Det er ingen som drar et helt team med seg jorden rundt hvis man ikke har fått lov i forkant. Så det er ting som ikke er helt bra. Han er kanskje den mest dedikerte tennisutøveren som finnes. Det må man også på en måte ha respekt for. Han dro til Australia med en lovnad om å spille. Han vil ikke ha vaksine inn i kroppen sin. Det er hans standpunkt.

Djokovic har forklart at han avla en positiv test for corona 16. desember. 17. desember ble imidlertid Djokovic avbildet på en sammenkomst for tennissporten i Beograd. 34-åringen hevder at han ikke hadde fått svar på PCR-testen på det tidspunktet, men at han hadde avlagt negativ hurtigtest.

Svaret på PCR-prøven, som skal ha vært positiv, skal ha kommet senere på dagen den 17. desember. 18. desember gjennomførte Djokovic likevel et intervju med franske L’Equipe.

Djokovic har forklart på Instagram at han følte seg forpliktet til å gjøre intervjuet, og han ville ikke skuffe journalisten. Dette angrer han nå på, selv om han hevder å ha holdt avstand og brukt munnbind.

– Dette var en feilvurdering, og jeg burde ha booket om avtalen, har Djokovic uttalt.

Dette har skjedd siden Djokovic gikk inn på flyet i Spania:

4. januar: Djokovic forteller på Instagram at han reiser til Australia med en tillatelse om et fritak, som viser til coronaregler:

5. januar: Djokovic ankommer Melbourne fra Spania. Han blir intervjuet av grensevakter.

6. januar: Han blir fratatt visumet og fraktet til et karantenehotell, Park Hotel i Melbourne. Statsminister Scott Morrison forteller på en pressekonferanse at corona de siste seks månedene ikke er nok for en karantenefri ankomst til landet.

10. januar: Det er høring for Djokovic. Dommeren bestemmer at Djokovic kan slippe ut av karantenehotellet, men gjør det også klart at immigrasjonsministeren har rett til å utvise Djokovic. Intervjuene med grensepolitiet blir offentliggjort.

11. januar: Det australske grensepolitiet etterforsker om Djokovic leverte falsk informasjon før han ankom Australia.

12. januar: Djokovic sier støtteapparatet hans har kommet med utfyllende opplysninger. Australsk grensepoliti undersøker forhold rundt den positive testen i desember.

13. januar: Djokovic blir trukket mot landsmannen Miomir Kecmanovic i første runde i Australia Open.

14. januar: Australias immigrasjonsminister, Alex Hawke, trekker Djokovics visum for Australia Open.

16. januar: Den australske føderale domstolen i Melbourne opprettholder avvisningen av Djokovics visumsøknad. Dermed blir Djokovic kastet ut av landet og mister Australian Open.