Johaug om smitten i laget: – Ubeskrivelig situasjon

SEISER ALM (VG) Therese Johaug sliter med å finne trøstende ord etter at lagvenninnene Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå ble påvist coronasmitte kort tid før OL. Johaug innrømmer at situasjonen er ubehagelig.

– Man prøver å være en god lagvenninne og støtte dem, men det er en ubeskrivelig situasjon å komme opp i, sier Therese Johaug, med munnbind og avstand, til pressen i Seiser Alm.

Onsdag ble det kjent at Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå var blitt smittet av coronaviruset – kort tid før OL starter med første langrennsøvelse 5. februar.

– Det er vanskelig å finne trøstende ord i en sånn sammenheng, sier Johaug på vei ut på morgenøkt på ski i drøyt 1800 meter over havet.

– Vi har liksom gjort alt vi kunne. Vi har levd så skjermet og levd alle forholdsregler, men vi klarer ikke styre over alt, sier Johaug.

33-åringen jakter sitt første individuelle OL-gull. Hun legger ikke skjul på at det er «skummelt» når smitten er kommet så nær.

– Det er ubehagelig. Jeg skal ikke legge skjul på noe annet. Hvert fall når jeg vet OL starter om en uke, et mål man har trent for kjempelenge. Men det er mye smitte overalt nå. Når du nesten ikke har symptomer, er det vanskelig å vokte over om du er smittet eller ikke, sier Johaug.

Hun går rundt og «kjenner etter» symptomer på viruset.

– Ja, en gjør jo litt det, jeg skal innrømme det. Vi får se hva de neste dagene bringer, om man kommer seg til Kina eller ikke.

Også Lotta Udnes Weng føler med Heidi Weng og Kalvå.

– Det er vanskelig å vite hva jeg kan si til dem. Det virker som de klarer å se litt fremover, og det synes jeg er imponerende, sier Udnes Weng til VG.

– Hvordan har de det, tror du?

– Jeg tror de har det tøft. Å sitte i isolasjon i ti dager på hotell er tøft for de aller fleste, og når du i tillegg mister årets største begivenhet, er det tøft, sier Udnes Weng.

De neste dagene blir spennende. Vi sitter og gruer oss litt før hvert svar som kommer på testene, sier Udnes Weng.

Mandag kom det frem at herrenes sprinttrener, Arild Monsen, testet positivt ved hjemreisen sin fra Seiser Alm.

Smittede Kalvå og Weng er igjen i isolasjon på hotellet Steger-Dellai. Der fikk også Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo bli igjen på enkeltrom. Resten av troppen måtte onsdag bytte hotell til Hotell Gstatsch, ti minutter unna og noen høydemeter lavere.

– Jeg følte det var det beste for meg. Jeg er 24 timer på hotellrommet, utenom for treningen. Man må bare være så skjermet som mulig og møte minst mulig folk, og bare gjør det beste ut av mulighetene man er i, sier Johaug.

OL-utøverne skulle i den opprinnelige planen reist til Norge onsdag og Kina i dag – torsdag.

Nå er utøverne i karantene som nærkontakter, og det er foreløpig usikkert når de kan reise østover. Det er håp om avreise 31. januar.

Langrennsløperne tester seg nå hver dag i Seiser Alm og har utført PCR-test torsdag morgen. Svar ventes innen 24 timer.