Gjerts metode: – Struktur viktigere enn treningsinnholdet

Gjert Ingebrigtsen mener veldig mange «trener og trener» uten å oppnå særlige resultater, fordi de i motsetning til Team Ingebrigtsen mangler en klar struktur - eller «Gjerts metode».

ORDEN I SYSAKENE: Gjert Ingebrigtsen syntes OL var strevsomt, men fikk lønn for arbeidet da Jakob Ingebrigtsen vant gull på 1500 meter.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Min fortvilelse er at mange tror gode resultater bare handler om trening. Det må være et system i bunn. Metoden er viktigere enn innholdet, sier Gjert Ingebrigtsen (55) med trykk på «må».

– Veldig mange trener og trener, uten av det blir noe. De mangler forståelse for strukturs betydning for resultater, tilføyer faren og treneren til olympisk mester Jakob (21), europamester og VM-bronsevinner Filip (28) og europamester Henrik (30).

Derfor vil han nå gi ut sin andre bok etter «Kunsten å oppdra en verdensmester» (2018). Tittelen speiler kjepphesten hans. «Gjerts metode», også denne gangen skrevet i samarbeid med Frode Saugestad og med undertittelen «Nå dine mål med Team Ingebrigtsen», hadde opprinnelig utgivelsesdato 19. november.

Gjert Ingebrigtsen har imidlertid frem til nylig redigert og finpusset sitt budskap. Boken kommer derfor i salg i månedsskiftet november til desember.

Han ga før OL-finalen på 1500 meter uttrykk for hva han mente om forholdene i Tokyo:

– Det er vanskelig å underbygge påstanden i bokform, forklarer han med tanke på at han mener forberedelse og struktur er viktigere enn selve utførelsen, det være seg å skulle skrive en bok, ta seg frem til Sydpolen eller sørge for at en 20-åring vinner OL-gull på 1500 meter.

– Blir det en fagbok?

– Nei, den vil handle om viktigheten av å ha en struktur for klare og tydelige mål. Det gjelder for alle virksomheter. Vi hadde noen år der vi vinglet. Talentet var der, vi hadde en grei treningskultur - men ikke hele pakken. 2013 til 2014 var første år med en gjennomarbeidet plan. Vi har brukt samme metode siden, svarer Gjert Ingebrigtsen - som heller mer mot «håndbok».

– Det er vår metode for å sikre gode resultater over tid, tilføyer han.

Gjert Ingebrigtsen, som tidligere har påpekt at Jakob Ingebrigtsens forlovede Elisabeth Asserson har stor del i OL-gullvinnerens suksess, understreker at ingenting av det de gjør er basert på flaks og tilfeldigheter. I motsetning til det han mener alt for mange gjør. De jobber på «måfå».

Det er snart fire måneder siden Jakob Ingebrigtsen med olympisk rekordtid spurtet til OL-gull på 1500 meter i Tokyo. Slik reagerte samboeren Elisabeth Asserson da triumfen var et faktum:

– Mål, plan, gjennomføring, sier han og viser til strukturen han har lagt for det Team Ingebrigtsen skal gjennomføre de neste månedene og frem mot blant annet friidretts-VM i Eugene og friidretts-EM i München neste år.

24. oktober reiste Jakob, Filip og Henrik til et fire uker langt treningsopphold i høyden i Flagstaff i Arizona, som nå er ved veis ende. Gjert Ingebrigtsen har på hjemmebane vært opptatt med foredragsvirksomhet, planlegging og gjennomføring av en ny treningstrasé i Sandnes - som skal stå klar til guttene er tilbake fra USA - og påbygging av huset, samt 50-prosentjobben hos Ahlsell.

Han har allerede bestilt flybilletter for hele familien til terreng-EM i Dublin 12. desember. Inne-VM i Beograd 18.-20. mars står oppført i metodeplanen som «tilvalg», der deltagelse for to av guttene hans er «høyst aktuelt».

PS! Jakob Ingebrigtsen var sammen med Karsten Warholm blant World Athletics (Det internasjonale friidrettsforbundet) 10 kandidater til utmerkelsen Årets mannlige utøver. Han var imidlertid ikke lenger med i kampen da antall kandidater ble redusert til fem: Joshua Cheptegei (OL-gull 5000 m/OL-sølv 10.000 m), Ryan Crouser (OL-gull kule, sammenlagtvinner Diamond League, verdensrekord inne og ute), Mondo Duplantis (OL-gull stav, EM-gull inne, sammenlagtvinner Diamond League), Eliud Kipchoge (OL-gull maraton med største seiersmargin siden 1972), Karsten Warholm (OL-gull, verdensrekord, sammenlagtvinner Diamond League). Vinneren vil bli kåret 1. desember.