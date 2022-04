Sola sikret bronsen med storseier: - Ekstremt stolt

Sola kunne slippe jubelen løs da sluttsignalet gikk i Kongstenhallen. Med seier sikret de tredjeplassen i serien.

Med to kamper igjen av serien trengte Sola kun et poeng for å sikre seg tredjeplassen i serien. Den bronsemedaljen kunne de i praksis innkassere etter bare en omgang mot Fredrikstad.

