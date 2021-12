John Arne Riise blir trener for kvinnelag i Rogaland

Den tidligere stjernespillerens trenerkarriere tar en uventet retning.

John Arne Riise flytter til regionen og starter på sin andre trenerjobb når han overtar Avaldsnes foran kommende sesong.

Stig Nilssen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Avaldsnes slår til med et profilert og kjent navn når de onsdag presenterer etterfølgeren til trener Thomas Dahle. Den tidligere Liverpool-spilleren John Arne Riise (41) overtar som trener for Toppserie-laget foran kommende sesong.

Riise kommer fra jobben som trener for Flint Tønsberg. Han trente klubben i to år, fikk den første sesongen spolert av koronapandemien, og rykket ned til 4. divisjon med laget etter årets sesong.

Mannen med flest landskamper for Norge (110) har tidligere uttalt at han store ambisjoner som trener. Overfor Aftenbladet er han tydelig på at han fortsatt har det.

– Hvorfor velger du å takke ja til jobb som hovedtrener i Avaldsnes og Toppserien?

– Av flere grunner. Men først og fremst at jeg ser på dette som en unik mulighet til å utvikle meg som trener. Jeg har vært i herrefotballen hele livet, og nå er jeg klar for en rå utfordring som hovedtrener for Avaldsnes og kvinnefotballen. Jeg er trygg på at jeg vil bli en bedre person og trener gjennom denne utfordringen, svarer Riise som også flytter til Haugalandet.

Imponert

Avaldsnes hadde en tung sesong hvor flere sentrale spillere var skadet innledningsvis i sesongen. Til slutt endte de tredje sist i kvinnenes toppdivisjon, bare litt bedre målforskjell enn Lyn som endte på kvalifiseringsplassen. Klepp endte sist og rykket ned.

Les også Viking og Avaldsnes har avsluttet dialogen - Viking-spiller skuffet

– Hvilke muligheter ser du for Avaldsnes, og hvordan passer denne jobben med dine egne ambisjoner som trener?

– Vi har hatt noen samtaler og ikke minst møter hvor jeg har blitt utrolig imponert over profesjonaliteten innad i klubben. Ting er på stell og alt ligger til rette for å oppnå mye sammen. Mine ambisjoner som trener er å ta steg for steg. Du lærer utrolig mye hver dag.

– Jeg er sikker på jeg vil lære utrolig mye i Avaldsnes. Samtidig som jeg er sikker på jeg kan være med på å gjøre klubben enda bedre på noen områder gjennom min erfaring som spiller, understreker Riise.

Han hadde en stor karriere som spiller. Her løfter ham mesterligatrofeet sammen med Liverpool-lagkamerat Vladimir Smicer.

Hadde dialog med Viking

– Hadde du andre tilbud som hovedtrener på heltid?

– Ja, jeg hadde andre muligheter. Av respekt for klubbene velger jeg ikke å si hvor og hvem, svarer Riise overfor Aftenbladet onsdag morgen.

– Mine prinsipper, det jeg står for som trener, mine krav og hva jeg forventer fra laget mitt er det samme om det er kvinne- eller herrefotball. Jeg ser på dette som en unik mulighet til å bli en enda bedre trener og endra bedre på å forstå det menneskelige i en trenerjobb, legger Riise til.

Dette er ikke første gangen Avaldsnes ansetter en profilert trener. I 2015 var Tom Nordlie trener for laget.

Den tidligere Viking-spilleren Irene Dirdal spiller for Avaldsnes og får John Arne Riise som trener kommende sesong.

Klubben var tidligere i år i dialog med Viking om et samarbeid som ville ført til at Viking overtok lagets plass i Toppserien kommende sesong, men Viking takket til slutt nei.

– Riise er hel ved

Sportssjef og styremedlem Ove Arnesen i Avaldsnes begunner ansettelsen av Riise slik.

– I gjennomgangen av trenerkandidater dukket John Arne Riise opp som en outsider. Etter å ha undersøkt nærmere, fant vi at han ble anbefalt på det sterkeste av trenerkolleger.

– Vi har i de samtalene vi har hatt så langt erfart at John Arne er hel ved og kommer til å tilføre klubben veldig mye kunnskap som hovedtrener. Vi er også innstilt på å gjøre det vi kan for at John Arne skal få den utviklingen han ønsker i trenerkarrieren sin, sier Arnesen.