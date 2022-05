Pol senket av Heskestad

Tord Heskestad scoret det avgjørende målet for Hinna 2 i 2-1-seieren over Pol på Stemmen kunstgress 1 i 6. divisjon i fotball for menn tirsdag. Pol har gått poengløse av banen tre kamper på rad.

