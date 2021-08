Van Dijk om Haaland-rosen: – Har han sagt det? Det var snilt

Erling Braut Haaland kalte midtstopper Virgil van Dijk for verdens beste. Liverpool-stjernen er smigret.

– Har han sagt det? Det var snilt av ham, sier Van Dijk på Nederlands pressekonferanse, som simultanoversettes fra nederlandsk til norsk.

Haaland la lite skjul på sin begeistring for Van Dijk under mandagens pressekonferanse på Ullevaal.

– Jeg har sagt før at han er den beste jeg har møtt. Vi må prøve å få spilt rundt ham, sier Haaland til VG.

Nederland-trener Louis van Gaal var hemmelighetsfull rundt treningene laget har hatt inn mot Norge-kampen. Det skyldes delvis Norges stjernespiss.

– Jeg vil ikke dele for mye om hvordan vi skal spille. Det kan være bra for Haaland, smilte Van Gaal.

MØTES IGJEN: Erling Braut Haaland og Virgil van Dijk under en duell i Champions League.

– Jeg håper vi kan blokkere pasningene til Haaland. Da er problemet løst, sier Van Gaal.

– Så det er nøkkelen til å stoppe ham?

– Ja, men vi har også veldig gode forsvarere som du vet. De kan løse dette problemet. Men det viktigste er at gjennombruddspasningene ikke kommer eller må spilles under press.

Haaland møtte Van Dijk to ganger i 2019 da han spilte for Red Bull Salzburg. Liverpool kom seirende ut begge ganger, men Haaland kom på scoringslisten på Anfield.

– Det er nok mange her som er enige med meg om at han er den beste. Van Dijk er rask, sterk og «grævla» smart. Det er tre viktige egenskaper man må ha. Jeg har spilt mot ham to ganger. Det er det jeg synes, utdyper Dortmund-spissen.

VG spurte også Louis van Gaal om hvor mange norske spillere som er gode nok for Nederland.

– La meg tenke. Jeg går gjennom hele troppen. Jeg kommer ikke til å si noen navn, men én... to... tre... fire... fem. Ja, fem spillere, svarer Van Gaal.

– Jeg forstår at du spør for å vise at vi er bedre enn Norge, men jeg synes ikke at vi har er så mye sterkere. Vi er sterkere i noen posisjoner, men jeg tror alltid at laget er viktigst. Chelsea og Liverpool er gode eksempler på klubber som har lykkes med å sette sammen veldig gode lag.

Van Gaal sa også under pressekonferansen at Memphis Depay er usikker til kampen mot Norge, men at det er en mulighet for at han starter.