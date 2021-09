Ronaldo starter i comebacket

(Manchester United - Newcastle 0–0, kampen pågår) Cristiano Ronaldo (36) spiller sin første kamp for Manchester United på tolv år når Newcastle står på motsatt banehalvdel på Old Trafford.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

forrige





fullskjerm neste LIKE FØR START: Cristiano Ronaldo får en klem av landsmann Bruno Fernandes kort tid før start i lørdagens kamp. 1 av 4 Foto: PHIL NOBLE / X01988

VG oppdaterer saken!

– Med Ronaldo får United muligheten til å komme tilbake til eliten, der de hører hjemme, sier tidligere Manchester United-spiss Diego Forlan til Marca.

Lørdag spiller Cristiano Ronaldo sin første Manchester United-kamp siden Champions League-finalen 27. mai 2009, sin andre debut for klubben – den forrige kom for 18 år og 27 dager siden i det som på mange måter var en åpenbaring av et innhopp.

Kampstart var klokken 16:00. Oppgjøret vises på TV 2 Sport Premium 1, men du kan også følge kampen i VG Live

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær sa på fredagens pressekonferanse at Ronaldo garantert kom på banen mot Newcastle. Da lagoppstillingene kom en time før kampstart var Ronaldos navn på plass blant de elleve som starter.

– Hvis han scorer mål mot Newcastle, lurer jeg på hvor dette kommer til å ende. Hva han har å si for United, jeg klarer nesten ikke å sette ord på det. Han har den auraen, hvis han klarer å gjøre bare litt av det han gjorde på sitt beste, vil han vinner kamper for United, sa United.no-redaktør Dag Langerød tidligere denne uken.

Profesjonell og grundig

Solskjær begrunner valget om å ha med Ronaldo allerede fra start på følgende måte:

– Han er klar. Han har vært fokusert, profesjonell og grundig i alt han gjør. Det betyr mye for alle andre. Du ser på ham og hva han har gjort, og alle vil bevise for ham hva de kan gjøre, sier Solskjær til MUTV.

– Forhåpentligvis får vi ytterligere fem til ti prosent ekstra fra ham når han går inn på banen, sier Solskjær til Sky Sports.

Oppgjøret mot Newcastle blir Ronaldos 293. kamp for Manchester United. Han har scoret 118 mål for klubben.

– Fallhøyden er stor rent på papiret, men jeg vil snu det – tenk om han faktisk blir den spilleren United har savnet? Jeg føler at romantikken trumfer frykten på alle mulige måter, spesielt når alternativet til slutt så ut til å være City. At han valgte oss, gir meg troen på fotballen igjen, sier Langerød.

DEN GANG DA: Cristiano Ronaldo forbløffet Old Trafford med sin elektriske debut mot Bolton 16. august 2003. Hjemmelaget vant 4–0.

Syveren

Driblefanten fra Madeira ble tidlig identifisert som stortalent av Sir Alex Fergusons Manchester United, som ble overbevist av assistenten Carlos Queiroz etter en treningskamp mot Ronaldos barndomsklubb sommeren 2003. Sporting Lisboa fikk vanvittige 120 millioner kroner for den, utenfor Portugal, relativt ukjente angriperen – som attpåtil var freidig nok til å påta seg det legendariske nummer syv, tidligere båret av blant andre David Beckham, George Best, Bryan Robson og Eric Cantona.

Forventningene var enorme før han fikk sin debut i serieåpningen 2003, og på stillingen 1–0 ble unge Ronaldo byttet inn.

Stakkars Bolton ble rundingsbøyer for den uredde debutanten, som gikk til høyre, venstre og rett fram.

Det var imidlertid ikke bare rosenrødt. Ronaldo fikk kritikk for å ha mange finter og lite sluttprodukt, han fikk kritikk for å kaste seg og være egoistisk.

Også det endret seg. I FA Cup-finalen i 2004, ikke et år etter at han kom til klubben, scoret han og bidro stort til å sikre én av utallige titler for rødtrøyene. I Champions League-finalen mot Chelsea i 2008 scoret han, i en kamp Manchester United vant etter straffesparkkonkurranse. Samme år ble Ronaldo kåret til verdens beste spiller for første gang.

I Champions League den påfølgende sesongen scoret Ronaldo en utrolig missil fra 40 meter mot Porto i kvartfinalen, og vant Puskas-prisen for årets mål. United tok seg igjen til finalen, hvor det ble 2–0-nederlag mot Barcelona. Med det var Ronaldos tid i Manchester United over.

I Real Madrid scoret han utrolige 450 mål på 438 kamper, vant Champions League fire ganger og Gullballen ytterligere fire anledninger. Etter to år i Juventus, er han nå tilbake på Old Trafford i Manchester United-drakt.

Siden Ronaldo bar nummer syv, har spillerne etter ham vært som forbannet: Angel di Maria, Antonio Valencia, Michael Owen, Alexis Sánchez og Edinson Cavani har alle båret nummeret uten å være i nærheten av å kaste samme glans over det som Ronaldo gjorde.

Eventyrets siste kapittel skal skrives.