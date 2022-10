Klopp frustrert før City-kampen: – Du vil ikke like svaret

MANCHESTER (VG) Liverpool-manager Jürgen Klopp antyder at det er økonomiske grunner til at Manchester City er 13 poeng foran rødtrøyene på tabellen.

I KAMP: Erling Braut Haaland møtte Newcastle og Joelinton på St. James’ Park tidligere i sesongen.

Publisert: Publisert: I dag 01:24

– Du vil ikke like svaret: Ingen kan konkurrere med City. Du har verdens beste lag og så putter du inn den beste spissen på markedet. Uansett hva det koster, så gjør du det. Jeg vet at City ikke vil like det (at jeg sier det), ingen vil like det, men du stiller spørsmålet. Vi kan ikke oppføre oss som dem. Det er ikke mulig, sier Klopp foran søndagens stormøte på Anfield.

Liverpool-manageren har sett City vinne fire av de fem siste Premier League-titlene for deretter å signere Erling Braut Haaland (22) på en langtidskontrakt til 2027. Jærbuen har scoret 15 seriemål på de ni første ligamatchene. Til sammenligning har Mohamed Salah (30) én nettkjenning i serien. City er på 2. plass etter ni runder – 13 poeng foran Liverpool på 11. plass.

I april hevdet Klopp at Liverpool ikke var med i kampen om å hente Haaland fra Borussia Dortmund på grunn av de økonomiske kravene det innebar. Mens City angivelig brukte rundt 600 millioner kroner på å kjøpe Haaland fra tyskerne, pluss honorarer til 22-åringen selv og hans støttespillere, skal Klopp og Liverpool ha brukt over én milliard i en potensiell totalramme på signeringen av uruguayanske Darwin Núñez (23) fra Benfica.

Nå sier Klopp at Manchester City, Newcastle og tilsynelatende Paris Saint-Germain skiller seg ut på verdensbasis. Klubbene har økonomisk støtte fra henholdsvis Abu Dhabi i De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og Qatar.

– Det er tre klubber i Fotball-Verden som kan gjøre hva de vil finansielt. Det er lovlig, og de vil si «ja, men ...» Men det er fakta. Vi må se på at vi trenger å hente et talent – og så konkurrere med dem. Dere burde alle vite at det ikke er mulig å jobbe mot det, sier Klopp.

På pressekonferansen foran søndagens gigantmøte med Manchester City forsøker Klopp å si at han ikke bryr seg nevneverdig.

– Det er ikke et problem for meg, hevder Liverpool-manageren, før han går nærmere inn på de økonomiske musklene til Newcastle.

«The Magpies» ble kjøpt opp av saudiske majoritetseiere høsten 2021.

– Det finnes ikke et tak for Newcastle. Det er absolutt korrekt. Det er ikke et tak for dem. Gratulerer! Andre klubber har et tak, sier Klopp oppgitt – med sikte på økonomien.

Pep Guardiola (51) fikk aldri svart på påstandene fra Klopp under spanjolens pressekonferanse fredag ettermiddag. Manchester City-manageren ser frem til det som skal skje på Anfields gressteppe søndag.

– Tabellen spiller aldri inn i kampene. Det som skjer på banen vil diktere ting, ikke at vi leder over dem i serien, sier Guardiola.

Søndagens oppgjør vises på Viaplay. Avspark er klokken 17.30.