Håland ble tremålshelt

Runar Valestrand Flåten scoret seiersmålet for Figgjo i 4-3-seieren over Havdur på Figgjo stadion i 5. divisjon i fotball for menn torsdag. Odin Skjæveland Håland gjorde hattrick. Figgjo har fem seirer på sine seks siste kamper.

