VM-dommere knyttes til mis­tenk­elig døm­ming: «Tydelige tegn på kamp­fiksing»

Håndball-VM er rammet av en mulig kampfiksingssak. To dommerpar som deltar i det pågående verdensmesterskapet for menn, har havnet i søkelyset.

To dommerpar i VM er under mistanke for kampfiksing. Dommeren er på bildet er ikke innblandet.

NTB-Espen Hartvig

Det var dansk TV 2 omtalte saken først. Kanalen skriver at det er en hittil hemmeligholdt rapport som avdekker påstått kampfiksing i 2016 og 2017. I alt er det åtte dommerpar som mistenkes. To av dem for tiden dømmer i håndball-VM for menn.

Det gjelder både kamper i mesterligaen og andre toppkamper på nasjonalt nivå i store ligaer. Mange av oppgjørene er spilt i regi av Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Norges landslagssjef Jonas Wille ble spurt om saken søndag.

– Jeg har nettopp lest kort om det. Jeg har ikke så veldig mye informasjon om det, og jeg kan ikke si så mye annet enn at alle er jo selvfølgelig motstandere av kampfiksing, sa han til NTB og andre medier i Krakow søndag.

Wille la til at han selv aldri har opplevd kampfiksing i sin tid som spiller eller trener, men at han fra «gammelt av» hadde blitt fortalt historier.

Nektet

Et kroatisk dommerpar er nevnt i rapporten. Det er pekt på at unormalt mange kamper med dem som kampledere, har endt uavgjort ved pause eller etter 60 minutter.

Kroatene sa til dansk TV 2 at de ikke kjenner til rapporten og ikke har blitt kontaktet av politi eller EHF.

Dette dommerparet er satt opp som reserver til to kamper søndag i VM.

Et annet par, fra Nord-Makedonia, nektet å la seg intervjue for et par dager siden.

Sportradar er anerkjent som et av de ledende analyseselskapene i verden og har blant annet Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som en av sine «kunder». Sportradar har registrert 26 kamper mellom september 2016 og november 2017, som viser tydelige tegn på kampfiksing.

Flere danske håndballeksperter har analysert noen av de aktuelle kampene og slår blant annet fast at det er flere «helt horrible avgjørelser».

Tjene penger

– Sportradar mistenker dommere i disse kampene for å ha interesse i å påvirke utfallet med det å oppdrive ulovlig fortjeneste, heter det i rapporten.

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) skriver i en epost til TV 2 at de er klar over rapporten, men at de har full tiltro til dommerne.

– IHF har blitt informert om situasjonen, og vi er i tett dialog med Det europeiske håndballforbundet (EHF). IHF har full tiltro til våre dommere og vil følger nøye med på hva de gjør.

EHF har selv undersøkt kampene og har ikke kommet fram til at dommerparene skal utestenges.