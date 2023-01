Ny norsk jubel­dag: Kristoffersen tok karrierens 30. verdens­cup­seier etter fantomomgang

Henrik Kristoffersen leverte en andreomgang det luktet svidd av og vant slalåmrennet i sveitsiske Wengen.

Med henholdsvis 0,48 sekunder og 0,45 sekunder opp til sveitsiske Loïc Meillard etter den første omgangen, startet Braathen og Kristoffersen tredjesist og nest sist i finaleomgangen.

Braathen klinte til ut fra start, ledet ved den første mellomtiden, økte enormt til andre mellomtid og klokket inn ett sekund foran tyske Linus Strasser i mål.

– Se på det det der. Det han gjør før henget, han reiser ifra alt som er, vanvittig, utbrøt Viaplays alpinekspert Kjetil Jansrud.

Så kom Kristoffersen og kjørte enda fortere. I mål var «veteranen» på 28 år 0,49 sekunder raskere enn 22 år gamle Braathen.

– For en maktdemonstrasjon, utbrøt Viaplay-ekspert Kjetil Jansrud i det Kristoffersen kjørte i mål.

Det maktet ikke Meillard å matche, og sveitseren måtte ta til takke med andreplassen bak Kristoffersen, plassen foran Braathen.

Søndagens seier var Kristoffersens andre seier denne sesongen og hans 30. verdenscupseier i karrieren så langt.

I tillegg til de to nordmennene som var topp tre før den siste omgangen, lå Atle Lie McGrath på en femteplass, sekundet bak Meillard, akkurat slik han gjorde for to uker siden i Adelboden.

Da endte det med annenplass bak Braathen, lørdag endte det med en femteplass.

Det etter en krevende førsteomgang, hvor både forholdene og hvordan portene var stukket, satte alpinistene på en prøve.

– Det kjentes helt horribelt ut, sa Braathen til Viaplay om forholdene.

– Dette var et drapsforsøk av signert av britene, så får vi norske stikke en løype hvor man ser litt bedre skikjøring, sa McGrath til Viaplay om løypesettet i den første omgangen.

I motsetning til den andre omgangen, hvor snøen lavet ned, var traseen i den første omgangen kraftig vannet og saltet.