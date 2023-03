Norsk gull etter monsterrykk av Flugstad Østberg: – Sjokkseier

PLANICA (VG) Sverige var storfavoritter på kvinnenes VM-stafett, men Ingvild Flugstad Østbergs (32) tredjeetappe sørget for at Norge tok et overraskende VM-gull.

Kopier lenke

Kopier lenke

forrige























fullskjerm neste 1 av 13 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

De norske kvinnene jublet ellevilt da gullet var et faktum.

– En liten sjokkseier i VM, sa NRKs langrennskommentator Jann Post.

– For en revansj for de norske kvinnene, la Torgeir Bjørn til.

Assistenttrener for de norske kvinnene, Stig Rune Kveen, strigråt etter at gullet var sikret.

– Jeg gråter ganske ofte. Det her er sterkt. De er helt rå. Veldig offensiv gåing. Vi visste fra i går at det var mulig å ta gull. Jeg tenker jeg må komme meg ned og gratulere dem, sa han tydelig rørt til NRK.

Også langrennsdronning Therese Johaug sprudlet av glede:

De fleste hadde regnet med at det skulle bli sølv til Norge, for kun amerikanske Jessie Diggins har sørget for at ikke de svenske kvinnene har tatt gull i samtlige disipliner så langt i VM, da hun vant på 10 kilometer fri teknikk på tirsdag.

Maja Dahlqvist spurtet Sverige inn til bronse foran Finland. Det var likevel langt under forventning.

«Svensk mareritt-stafett», konkluderte Aftonbladet med.

Etter første etappe sendte Tiril Udnes Weng (26) ut Astrid Øyre Slind (35) i en kvartett sammen med Sverige, Finland og Tyskland. Hun gikk hardt mot slutten av etappen og forsøkte å skaffe Norge en luke.

– Jeg prøvde, men det gikk ikke dessverre. Det er litt synd at jeg ikke fikk noen sekunder, sa Weng til NRK etter hennes etappe.

Det ble mye dramatikk på slutten av den andre etappen. Ebba Andersson lå godt an, men så falt hun og brakk staven. Det gjorde at svensken sendte Frida Karlsson 8,7 sekunder bak Tyskland på den tredje etappen.

– Jeg skrek rett ut «helvete», for fy faen så irriterende det var. For jeg var i en bra «flow» der, sa Andersson om fallet til NRK etter stafetten.

Slind som tok en svært overraskende bronse på fellesstarten i skibytte på lørdag, slet litt mer på dagens stafett. Selv om hun vekslet foran Sverige, så ble det en luke på knappe seks sekunder til Tyskland og Finland i tet ved veksling.

Men både Karlsson og Ingvild Flugstad Østberg hentet de kjapt inn igjen og sørget for at de ble en kvartett igjen.

Flugstad Østberg har vist gryende form, og klinket virkelig til på den tredje etappen. På slutten av etappen rykket hun i bakken og fikk en solid luke til de andre. Karlsson begynte å henge med nebbet og luken bare fortsatte å vokse.

– Ingvild ser helt rå ut! Det her er et drømmeutgangspunkt for oss, sa Slind til NRK underveis på den tredje etappen.

– Det er helt rått det Ingvild leverer, sa NRKs langrennsekspert Therese Johaug.

Ved veksling sendte hun Anne Kjersti Kalvå (30) ut 6,9 sekunder foran Tyskland og hele 14,9 sekunder foran Sverige.

Kalvå lot seg ikke stresse og beholdt ikke bare avstanden, men økte ned til Tyskland på andre- og Sverige på tredjeplass.

Hun kunne dermed cruise inn på stadion i visshet om at gullet var sikret.