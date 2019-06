Eiking tvinges til å fullføre ritt tross sykdom - ellers ryker Tour de France

Det forteller den norske syklisten til procycling.no.

Eiking sier at han har slitt med sykdom i to-tre dager. Likevel har han planer om å fullføre de to siste etappene av sykkelrittet i Frankrike. Gjør han ikke det, ryker nemlig Tour de France for 24-åringen. Det er beskjeden fra lagledelsen i Wanty.

– De sier det at hvis jeg ikke fullfører, så er jeg ikke med. Det er litt kniven på strupen. Da får jeg bare fullføre her. De er litt «old school». Jeg må liksom vise at jeg er hard nok til å fullføre, sier han.

Fakta: Critérium du Dauphiné fredag Etapperittet Critérium du Dauphiné på sykkel i Frankrike fredag: 6. etappe, 229 km Saint-Vulbas Plaine De L'Ain – Saint-Michael-de-Maurienne: 1) Julian Alaphilippe, Frankrike (Deceuninck-Quick Step) 6.00,54, 2) Gregor Mühlberger, Østerrike (Bora) s.t., 3) Alessandro De Marchi, Italia (CCC) 0.22 min bak., 4) Wout Poels, Kroatia (Ineos) 6.10, 5) Gorka Izagirre, Spania (Astana) 6.10, 6) Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) 6.10. Norske: 30) Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) 6.10 min bak., 61) Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) 12.26, 92) Vegard Stake Laengen (UAE) 17.13, 125) Odd Christian Eiking (Wanty) 20.36. Sammenlagt: 1) Adam Yates, Storbritannia (Mitchelton-Scott) 23.35.04, 2) Dylan Teuns, Belgia (Bahrain-Merida) 0.04 min. bak, 3) Tejay van Garderen, USA (Education First) 0.06, 4) Jakob Fuglsang, Danmark (Astana) 0.07, 5) Steven Kruijswijk, Nederland (Jumbo-Visma) 0.24, 6) Thibaut Pinot, Frankrike (FDJ) 0.25. Norske: 35) Boasson Hagen 9.31 min. bak., 49) Hagen 18.01, 63) Eiking 22.26, 94) Laengen 35.12. Rittet avsluttes søndag. (©NTB)

Han har fått signaler om at han i utgangspunktet er en av dem som skal sykle sommerens Tour de France.

Eiking forteller at han har syklet de siste to etappene med feber. Fredag ble han nummer 125, over 20 minutter bak etappevinneren Julian Alaphilippe.

– Jeg er ikke noe bedre i dag enn i går. Jeg er blant de første som må slippe hver gang det går oppover, så jeg er jo et stykke fra der jeg skal være. Jeg får håpe det slipper taket, sier han til nettstedet.