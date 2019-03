Utleira ble nasjonal futsalmester

Siden det ikke er eliteserie i futsal for kvinner, kjemper de seks avdelingsvinnerne i 1. divisjon om tittelen i et sluttspill.

Til slutt skulle trondheimslaget Utleira og Lyngbø fra Bergen gjøre opp om tittelen i Bjørnholthallen i Oslo.

Trønderne ledet komfortabelt 3–0 ti minutter før slutt etter scoringer fra Lum Naomi Hoel Tche, Kristine Evensmoen og Nora Alexandra Krafft Sæther.

Julie Belden Rasmussen scoret to kjappe i sluttminuttene for Lyngbø, men kunne ikke hindre at Utleira vant 3–2.

Også i bronsefinalen ble det trøndersk jubel. Tiller slo Stakkevollan fra Tromsø 5–2. Vålerenga sikret femteplassen med 5–2 mot Oslostudentenes Idrettsklubb (OSI).

