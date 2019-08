LSK vant, men Champions League-eventyret er over

1-0-seieren mot PAOK kunne ikke rette opp lørdagens tap.

Hjemmelaget Anderlecht slo LSK 3-2 sist helg, og med 3-1 over Linfield tirsdag trygget den belgiske klubben gruppeseieren som gir plass i 16-delsfinalen i september.

Forrige sesong varte LSKs mesterligaeventyr helt til slutten av mars, da 5655 tilskuere så hjemmekampen mot Barcelona på Åråsen. Denne gang var det over i første halvdel av august.

Fikk ikke hjelp

For å ta gruppeseieren måtte LSK ikke bare slå PAOK, men også håpe på en usannsynlig Linfield-seier over Anderlecht.

Første del av oppgaven ble vanskelig nok med et redusert lag, men Ingrid Moe Wold scoret vinnermålet på straffespark midtveis i 2. omgang etter at Emilie Woldvik ble felt.

Den nødvendige nordirske hjelpen uteble derimot. To mål av Laura Deloose i første omgang ga Anderlecht grepet, og laget tok en kontrollert og oppskriftsmessig seier.

Langt nede på rankingen

LSK ble offer for at Norge etter 2018-sesongen var helt nede på 15.-plass på UEFAs klubbranking for kvinner. De 10 beste nasjonene får to lag hver direkte til cupspillet. De to neste får ett lag til cupspillet og ett til kvalifisering, mens resten må nøye seg med ett lag i kvalifiseringen.

Med kvartfinaleplass forrige sesong bidro LSK sterkt til at Norge klatret til 11.-plass på rankingen, men det får betydning først for neste mesterligasesong.

Svekket

LSK Kvinner ble svekket da Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen i sommer forsvant til store klubber i utlandet, mens Emilie Haavi ødela korsbåndet under VM.

LSK-trener Hege Riise så nok skriften på veggen etter det bitre tapet mot Anderlecht og valgte å hvile flere sentrale spillere tirsdag. Elise Thorsnes, Ina Gausdal og Cecilie Fiskerstrand så kampen fra benken, mens Therese Sessy Åsland og Synne Skinnes Hansen nøyde seg med innhopp.

LSK hadde klart høyest klubbkoeffisient av alle lagene som deltok i mesterligaens kvalifiseringsrunde og ville hatt 11. høyeste koeffisient blant de 32 lagene i cupspillet, men det var ingen trøst.

Feilskjæret mot Anderlecht ble skjebnesvangert og førte til at LSK må nøye seg med serie og cup resten av sesongen.