Legetopp slår alarm: Frykter ras av heteslag under Tokyo-OL

I et intervju med det franske nyhetsbyrået AFP slår Kimiyuki Nagashima, styremedlem i den japanske legeforeningen, alarm om at OL vil legge et betydelig ekstra press på landets leger på et tidspunkt der lokale familier er aller mest utsatt for heten.

Nagashima er også klar på at utfordringene sommerlekene representerer ikke handler kun om tropevarme og høy luftfuktighet. Han advarer også mot smittsomme sykdommer når mennesker fra hele verden flys inn og skal oppholde seg på et relativt lite område.

Legetoppen anser meslinger for å utgjøre en særlig trussel all den tid mange japanere ikke gis tilstrekkelige vaksinasjon som barn.

– Min personlige mening er at idrettsarrangementer bør holdes i et behagelig miljø. Jeg synes ikke det er fornuftig å legge dem til en upassende periode på et upassende sted kun av økonomiske og forretningsmessige hensyn, sier Nagashima.

Jae C. Hong / AP / NTB scanpix

Jae C. Hong / AP / NTB scanpix

Lite egnet

Han mener Tokyo på sommerstid ikke er et egnet sted for utendørsidretter og tilskuerne som følger dem.

Nagashima er ortoped, men har ansvaret for den japanske legeforeningens idrettsmedisinske aktiviteter.

I den japanske OL-søknaden ble det fremholdt at OL-dagene mellom 24. juli og 9. august byr på «et ideelt klima med tanke på at idrettsutøvere skal prestere på sitt beste». Videre het det at perioden inneholder «mange dager med mildt og varmt vær».

I fjor sommer måtte nær 93.000 mennesker søke akutt medisinsk hjelp i Japan som følge av varmen. 159 av dem døde. De fleste av tilfellene fant sted i perioden der OL skal arrangeres.

– Helt fra begynnelsen av har vi sett på heteslag som den største risikofaktoren for Tokyo-OL sett fra et helsemessig ståsted, sier Nagashima.

FÅTT MED DEG DENNE? Dette er de største norske medaljehåpene med under ett år igjen til Tokyo-OL.

Daiki Katagiri / AP / NTB scanpix

I oktober sist

Da Tokyo arrangerte sommer-OL i 1964, ble lekene avviklet i oktober. Bakgrunnen var ønsket om å unngå den verste heten på sommerstid.

OL-arrangørene jobber intenst med å finne løsninger på utfordringene varmen utgjør. En rekke øvelser, blant dem maratonløpene, har fått nytt starttidspunkt. I tillegg har man testet ut andre avkjølende tiltak som blant annet har innebåret bruk av kunstsnø.

De siste ukenes tester har samtidig bidratt lite til å dempe bekymringene. Nylig måtte en fransk triatlonutøver behandles for heteslag, og flere tilskuere ble behandlet for det samme.

Mange av prøvekonkurransene som har vært avholdt i Tokyo er gjennomført under forhold som anses som «farlige» i henhold til den internasjonalt aksepterte WBGT-indeksen for varme og luftfuktighet.

(©NTB)