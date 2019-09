WEST HAM – MANCHESTER UNITED 2–0

Heller ikke søndag kom borteseieren som Solskjær har jaktet på siden Manchester United slo Crystal Palace 27. februar. Med tapet på London Stadium har kristiansunderens lag gått syv strake Premier League-kamper på fremmed gress uten å vinne.

Klarer ikke United å snu trenden brennkvikt, er det vanskelig å se for seg at Solskjær leder klubben tilbake til Champions League-spill i sin første hele sesong i mangerstolen på Old Trafford.

Tapet mot West Ham kostet ikke bare poeng. Etter en snau time måtte Uniteds eneste friskmeldte spiss, Marcus Rashford, ut med det som så ut som en lyskeskade.

– Det er ekstremt dårlig nytt. Man kan jo stille spørsmålet: Var det greit å gå inn i sesongen med to etablerte spisser? Det er en fryktelig situasjon for Solskjær på toppen av alt det andre, sa TV 2s ekspert Brede Hangeland i studiosendingen etter kampen.

DAVID KLEIN / REUTERS / NTB SCANPIX

Solskjærs skrekktall

Andrij Jarmolenko ga West Ham 1–0 like før pause. Ukraineren fikk ballen fra Felipe Anderson og utnyttet passivt spill fra United-forsvaret. Han avsluttet lavt i lengste hjørne. Scoringen kom etter det som til da hadde vært en sjansefattig omgang.

– De blir stående som saltstøtter. Harry Maguire snur seg like kjapt som en dobbeltdekkerbuss fra London, sa Brede Hangeland i pausen.

Dermed slapp Manchester United inn mål i sin ellevte strake bortekamp i alle turneringer. Det er klubbens verste rekke med baklengsmål på tur siden 2002, melder tallknuserne i Opta.

ANDREW COULDRIDGE / REUTERS / NTB SCANPIX

Effektive verter

I det 84. minutt sluknet Aaron Cresswell gjestenes håp om minst en utligning og ett poeng. Med kraft sendte den engelske venstrebacken et frispark bak en sjanseløs David de Gea i United-buret.

West Ham var uhyrlige effektive. United slapp ikke til vertene til mange sjanser, men det hjalp lite for Solskjær og co. Harry Maguire fikk en enorm mulighet til å gjøre 1–1 med snaut 20 minutter igjen, men fra fem meter styrte han ballen rett på West Hams sisteskanse Lukasz Fabianski, som kom stormende ut fra streken og gjorde seg stor.

ANDREW COULDRIDGE / REUTERS / NTB SCANPIX

Tidligere i omgangen kom også Juan Mata til en svær sjanse i utligningsjakten, men spanjolen skled ballen til side for mål.

Jesse Lingard kom inn for Marcus Rashford og spilte på topp den siste halvtimen. Manchester United kvittet seg i sommer med flere angrepsspillere, men i tiden som kommer kan Solskjær få trøbbel med å få på beina en slagkraftig offensiv.

United står med åtte poeng på sine seks første seriekamper denne sesongen. Det holder bare til en plass litt over midten på tabellen.

Neste oppgave for Solskjær blir Uniteds hjemmekamp mot Rochdale fra nivå tre i ligacupen. Den spilles onsdag. Deretter venter en Premier League-klassiker mot Arsenal på Old Trafford fem dager senere.