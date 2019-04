Treneren hyller Ødegaard: – Han er klar for en annen liga

Etter innsatsen påskeaften da Vitesse slo Zwolle 4–1 og Ødegaard sto bak alle målene, hagler hyllesten over 20-åringen fra Drammen.

– Han er den beste spilleren jeg har jobbet med, og jeg har jobbet med mange. Han er klar for en annen liga, sier Vitesses trener, russeren Leonid Slutskij, i et intervju vist på nettstedet NOS.

I tillegg til å ha vært med på alle fire målene, ble han kreditert med ti vellykkede pasninger.

Fakta: Martin Ødegaard Født: 17. desember 1998 Fra: Drammen Første klubb: Strømsgodset Nåværende klubb: Vitesse i Nederland. På utlån fra Real Madrid. Andre klubber: Real Madrid Castilla (Spania), Heerenveen (Nederland) Landskamper: 16

Det er bestenotering i den nederlandske toppdivisjonen denne sesongen, ifølge statistikknettstedet WhoScored.com.

Tier på børsen

Det samme nettstedet kårer Ødegaard til banens beste og gir ham børskarakteren 10, noe også tremålsscorer Bryan Linssen – som scoret tre ganger på cornere fra nordmannen – får.

Martin Ødegaard, som fortsatt eies av Real Madrid, har virkelig fått fart på karrieren i nederlandsk fotball denne sesongen. Han er blitt en stadig viktigere del av Vitesse-laget og er også involvert i mange angrep og scoringer.

På 28 seriekamper denne sesongen står han bokført med seks mål og ni målgivende pasninger.

Nå er det mange som mener at han er klar for større oppgaver.

– Han er god nok for Real Madrid, sier hans russiske trener.

– Ajax? Jeg vet ikke. Det er opp til både ham, Real Madrid og agentene. Uansett har han en stor fremtid foran seg, sier Slutskij, som var sjef for det russiske langslaget i perioden 2015–16.

Dominerte

Drammenseren har vært brennhet i æresdivisjonen denne sesongen. Påskeaften var det Ødegaard-show.

Allerede etter ni minutter slo Ødegaard et strålende hjørnespark som duppet presist ned til Bryan Linssen, som enkelt stanget inn 1–0.

Georgios Kefalas, AP/NTB scanpix

Zwolle utlignet ved Lennart Thy et snaut kvarter senere. Det så ille ut for Vitesse da vertene ble redusert til ti mann like etterpå. Tidligere Manchester United-spiller Alexander Büttner fikk direkte rødt kort for en stempling i knehøyde.

Men hjemmelaget trosset undertallsspillet, og to minutter etter sidebytte skulle nok en Ødegaard-corner bli målgivende. Igjen var den perfekt slått til Linssen, som ruvet i luften og headet inn 2–1. Suksessoppskriften fungerte også da samme duo slo til på Vitesses 4-1-scoring etter 77 minutter.

Før den tid gjorde Mohammed Dauda vertenes tredje fulltreffer for kvelden. Den skled han inn med rundt et kvarter igjen på klokken.

Ødegaard står med seks mål og ni målgivende i den nederlandske ligaen denne sesongen.

Vitesse ligger på 6.-plass med 47 poeng når tre kamper gjenstår.

Ajax mot gull

Lørdag kunne for øvrig serieleder Ajax juble for sin femte strake trepoenger i æresdivisjonen etter 1–0 borte mot Groningen. Veteranen Klaas-Jan Huntelaar ble matchvinner tolv minutter før slutt. På tampen ble målscoreren utvist for to gule kort.

Med seieren la årets mesterligasensasjon press på PSV Eindhoven, som nå er tre poeng bak tabelltoppen. PSV kan komme à poeng med Ajax om de slår ADO Den Haag søndag.