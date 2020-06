Kristoff slipper Sagan-konkurranse i sykkelmonumenter

Alexander Kristoff behøver ikke bekymre seg for at seiersmaskinen Peter Sagen blir vond å hanskes med i Flandern rundt og Paris-Roubaix.

Alexander Kristoff får ingen duell med Peter Sagan i to av sykkelsportens klassikerritt. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

NTB

Tirsdag bekreftet nemlig den slovakiske sykkelstjernen at han ikke blir å se på startstreken i 2020-utgaven av de to monumentene. I stedet skal Sagan forsøke seg både i Tour de France og Giro d'Italia.

Kristoff har på sin side bekreftet at Flandern rundt og Paris-Roubaix blir to viktige mål for ham denne høsten. Rittene går henholdsvis 18. og 25. oktober.

Sagan vant Flandern rundt i 2016, og for to år siden krysset han målstreken først på velodromen i Roubaix.

Slovakiske Peter Sagan dropper flere storritt. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

I høst skal han i stedet bruke kreftene på å vinne den grønne poengtrøya i Tour de France for åttende gang. Det er slovakens hovedmål. Rittet i Frankrike går fra 29. august til 20. september. 13 dager etter målgangen på Champs-Élysées starter Giroen.

– Jeg lovet dem (Giro-ledelsen) å starte før datoene ble endret, og jeg ville virkelig overholde det løftet, sa Sagan tirsdag.

Han sykler treukersrittet i Italia for aller første gang i karrieren.

Alexander Kristoff skal også sykle Tour de France, men dropper de øvrige Grand Tour-rittene.

(©NTB)