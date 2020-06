Trump vil boikotte TV-sport om idrettsutøverne går ned på kne

USAs president Donald Trump kommer ikke til å følge TV-sendinger med fotball og amerikansk fotball om spillerne ikke står helt oppreist under nasjonalsangen.

President Donald Trump vil ikke se spillere ned på et kne før kamper i USA. Foto: Alex Brandon / AP

NTB

Det er nyhetsbyrået Reuters som melder dette. Trump kom med utspillet søndag. Han ønsker ikke å se at spillerne går ned på et kne.

I 2016 begynte daværende San Francisco 49ers-quarterback Colin Kaepernick å knele under nasjonalsangen i protest mot rasistisk politivold. Han ville ikke «vise stolthet overfor flagget til et land som undertrykker svarte og andre fargede», sa han.

Protesten bredte seg og ble hyllet, men ble også kraftig kritisert av enkelte. Donald Trump har aldri lagt skjul på at han sterkt misliker knelingen.

Ba spillerne om unnskyldning

Det hele endte med at ingen klubber turte å gi Kaepernick ny kontrakt i 2017. Trump vant over klubbene, som til og med foreslo et forbud mot kneling under nasjonalsangen. Protester fra spillerorganisasjonen gjorde imidlertid at forbudet aldri ble skikkelig innført.

Nå er stemningen en helt annen.

Nylig sa det amerikanske fotballforbundet at det har opphevet sitt krav om at spillere må stå mens nasjonalsangen spilles før kamper.

– Vi ber om unnskyldning til våre spillere, spesielt våre svarte spillere, støtteapparat og alle som støtter utryddelsen av rasisme, sa forbundet i en uttalelse.

Colin Kaepernick (t.h.) på kne med daværende lagkamerat Eric Reid i 2016. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

Stjerne gjorde helomvending

NFL-superstjernen Drew Brees skuffet mange da han nylig sa at han håpet at det ikke ville bli tilfeller av kneling under nasjonalsangen før NFL-kamper fordi det uttrykker «manglende respekt for flagget og landet vårt». Han har imidlertid gjort en helomvending.

– Vi kan ikke lenger bruke flagget til å avlede folk fra de virkelige problemene våre svarte landsmenn står overfor. Vi gjorde det i 2017, og dessverre gjenopplivet jeg det med mine uttalelser forrige uke. Vi må slutte å snakke om flagget og rette oppmerksomheten mot rasistisk urettferdighet, økonomisk undertrykkelse, politibrutalitet og behovet for reform av retts- og fengselssystemet, skrev Brees i en Instagram-melding til Donald Trump for litt over en uke siden.

Presidenten svarte slik:

– Jeg er en stor tilhenger av Drew Brees, som er en av de største quarterbackene, men han skulle ikke ha gått tilbake på at vi skal ære flagget vårt. Det er ting å protestere mot, men aldri mot flagget. INGEN KNELING, skrev Trump.

Nå ønsker Trump altså heller ikke å se TV-sport dersom kneling finner sted.

Verden rundt har idrettsutøvere gått ned på et kne i det siste for å markere støtte i kampen mot rasisme. Dødsfallet til George Floyd har skapt voldsomme reaksjoner både i USA og store deler av resten av verden.