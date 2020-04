Brann vant målfesten over Viking da fotballsesongen startet med TV-spill

Branns Daniel Pedersen slo Viking-spiller Adrian Pereira 6–5 i Fifa20 da TV-sendt TV-spill erstattet den utsatte serieåpningen i fotball lørdag.

Dagen da fotballsesongen for menn skulle vært sparket i gang var det i stedet TV-overført Fifa20-spill mellom elitespillere i «eSerien Hjemmebane». Her fra oppgjøret mellom Stabæk og Mjøndalen. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB

Pedersen ledet 5–1 og så ut til å leke seg til seier, men Pereira slo hardt tilbake selv om han måtte spille i undertall etter at Rolf Vikstøl fikk rødt kort. Pereira hadde med seg kongepokalen Viking vant i det som fortsatt er forrige norske toppkamp for menn, og etter at han plasserte den i armhulen pøste han inn mål som nær hadde berget uavgjort.

Branns Daniel Pedersen styrte klubben til seier i Fifa20 Foto: Bjørn Erik Larsen

Robert Taylor og Amer Ordagic «scoret» to ganger hver for Brann, mens Gilbert Koomson satte inn det som ble vinnermålet. Veton Berisha sto for to Viking-mål mot gamleklubben.

Med Mathias Fredriksen ved håndkontrollen og Christian Gauseth som aktiv coach vant Mjøndalen tidligere 5–3 over Stabæk i første eliteserieduell i «eSerien Hjemmebane».

Adrian Nilsen Pereira styrte Viking. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Lørdag skulle den norske fotballsesongen for menn vært sparket i gang. Koronaviruset gjorde at Fifa20-kamper mellom toppspillere måtte duge som erstatning.

– Som jeg pleier

Ola Brynhildsen (med kontrollen) og Hugo Vetlesen spilte Fifa20 mot Mjøndalen lørdag og tapte 3–5 da TV-overført TV-spill erstattet den utsatte serieåpningen i fotball. Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Fredriksen kjørte over Ola Brynhildsen og vant 4–1 i første halvdel blant annet med et mål av Christian Gauseth, til stor glede for sidemannen.

– Jeg dro meg forbi en mann og banket den opp i vinkelen som jeg pleier. Det er godt å se at spillutviklerne får med seg detaljene, sa Gauseth.

Hugo Vetlesen, som ble satt ut av Stabæk-laget da Brynhildsen spilte, vant sin del av kampen 2–1 (etter å ha tatt igjen og vraket Brynhildsen), men det holdt ikke til å hente igjen Mjøndalen-ledelsen.

– Det er jeg som tar ut laget og setter opp formasjonen, men jeg kan ikke ta all ære. Mathias har forberedt seg godt og utførte det eksemplarisk. Det er en glede og ære å ha sånne spillere i stallen, sa Gauseth.

– Men det Stabæk viste var altfor svakt. I Mjøndalen har vi treninger med høyere nivå.

Uavgjort

Tidligere ble det uavgjort 2–2 mellom 1.-divisjonslagene Ranheim og HamKam i den første av fire TV-overførte kamper. Hamarlagets Markus Solbakken vant 2–1 over Sondre Sørløkk, men tapte 0–1 for Magnus Blakstad. Dermed ble det uavgjort til sammen.

Ranheim-duoen spilte med egen klubb, mens Solbakken valgte først Paris Saint-Germain, så Tottenham. Med mål av Angel Di Maria og Kylian Mbappé tok han to måls ledelse mot Sørløkk, som reduserte ved Mushaga Bakenga. Blakstad overtok kontrollen, og han manipulerte den så godt at Michael Karlsen vendte av en Tottenham-stopper og knallet ballen i mål til oppgjørets eneste scoring.

– Det spørs om han greier det i virkeligheten. Han har jo ikke like god fart som i Fifa-spillet, sa Blakstad om klubbkameraten.

Senere blir det ytterligere et eliteserieoppgjør: Rosenborg mot Vålerenga.